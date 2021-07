Grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2021

J’ai eu du mal à vraiment m’investir ou à être aussi excité à ce sujet que je le ferais normalement lors d’une séance de qualification, car sachant que cela ne définit pas la grille pour le GP et nous avons cette étape supplémentaire entre le sprint (course) de demain juste en quelque sorte fait il se sent moins important en quelque sorte.

Une partie de ce qui rend les qualifications si excitantes pour moi, c’est le danger, comment une erreur peut vous coûter du temps, ce qui vous coûte une position sur la grille pour le GP. Comme cela ne définit pas la grille pour le GP et que nous avons cette course de qualification supplémentaire demain, cela m’a enlevé une partie de ce danger qui m’a donc enlevé une partie de l’excitation habituelle.

Je pense aussi que c’est idiot de ne pas pouvoir dire que Lewis vient de prendre la pole et que tout le monde sur Sky et ailleurs doit essayer de trouver différentes façons de le dire. Lewis a gagné les qualifications, il est 1er pour le sprint et l’autre douzaine que j’ai entendu/lu aujourd’hui. Cela me semble juste idiot et c’est l’un des éléments de ce format de sprint que je n’aime tout simplement pas.