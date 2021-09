GRILLE DE MONTRE DE L’HORAIRE DE FOOTBALL AU COLLÈGE, Semaine 1 : prévisions à 5 jours

in

Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de 2021 de la College Football Watch Grid, une tentative hebdomadaire pour vous aider à planifier votre programme de visionnage du football universitaire.

Chaque semaine, la grille de surveillance classera votre samedi en trois colonnes de surveillance. Comme toujours, la surveillance n’est pas strictement une question de qualité de jeu, de qualité d’équipe ou de qualité de quelque nature que ce soit. Ces choses sont importantes, cependant, je suppose.

Nous avons atteint la semaine 1. Bien que nous ayons été nommés semaine 1, c’est la deuxième semaine de la saison, car la première semaine ne compte que si vous faites quelque chose comme perdre contre l’Illinois.

La plupart des semaines, les choses se passent également avant jeudi, lorsque la Watch Grid publie. Félicitations aux équipes qui gagnent des choses les mardis ou mercredis. Et je ne liste pas tous les jeux. Je répertorie tous les jeux FBS avec des informations de diffusion facilement disponibles dès la publication, ainsi que certains jeux de niveau inférieur.

Commençons par une chaude, qui est aussi une bataille pour peut-être devenir l’équipe invaincue classée n ° 13 par le comité des éliminatoires du football universitaire. Et oui, le Kansas est un peut-être. Les Jayhawks ont une réelle chance de provoquer la surprise.

Nous sommes généreux avec le statut Maybe cette semaine, car c’est la semaine 1 ! N’importe qui (à part Vanderbilt) pourrait être décent ! N’importe qui (à part l’Alabama) peut être mauvais ! C’est pourquoi Bama n’est qu’un peut-être, en fait. Je pense que Miami peut rester à moins de 20 de la marée, mais combien de fois avons-nous pensé quelque chose comme ça à propos de Miami et/ou de Bama auparavant ?

La semaine 1 est juste implacable. Juste quand vous pensez que vous avez terminé, le football universitaire est sur le réseau NFL. Il a en fait diffusé plus de football amateur que vous pourriez le réaliser, y compris des trucs de lycée, quelques éditions du Texas Bowl et des Jets de New York.

Grâce à la réponse à l’appel de la grille de surveillance de la semaine 0, les Nebraska Cornhuskers sont un prétendant automatique au JEU DE LA SEMAINE SICKOS jusqu’à ce qu’ils survivent à un Scott Frost Day intact. Contre l’équipe moyenne du FCS Fordham, les Huskers devraient gagner assez confortablement, mais peu de mots s’appliquent moins au football du Nebraska que confortable, encore moins joli.

Évidemment, c’est Clemson-Georgia. Sûr. Amende. Le vainqueur méritera probablement de se classer n°1 pour le moment et s’achètera un énorme mulligan (terme de golf, pour les fans de l’UGA) avec le comité des séries éliminatoires. Super.

Sauf que le perdant restera fondamentalement dans la même position en séries éliminatoires à long terme. Si la Géorgie remporte la SEC, la Géorgie le fait. Et si Clemson balaie l’ACC… accrochez-vous. J’ai juste dit: “Si Clemson balaie l’ACC.” Désolé. Allons-nous en.

Le meilleur des cas pour ce jeu pourrait être la pression que l’équipe gagnante commencera immédiatement à ressentir. Laissez cette phrase mijoter, puis faites défiler vers le haut et regardez dans les yeux d’Uga. D’accord. Oui. Ce jeu est vraiment important.

De manière détournée, c’est peut-être aussi Bama-Miami. Si la marée doit vraiment travailler pour cela, si Thanos verse une goutte de sang à un moment donné, alors toute la saison semblera un peu plus ouverte. Mais s’ils gagnent par 45, nous saurons que nous pouvons simuler des morceaux encore plus importants de leur programme que d’habitude.