GRILLE DE MONTRE DE L’HORAIRE DE FOOTBALL AU COLLÈGE, Semaine 5 : Les bonnes choses commencent maintenant

Comme toujours, la grille de surveillance trie votre samedi en trois colonnes de surveillance. Et comme toujours, la surveillance n’est pas strictement une question de qualité de jeu, de qualité d’équipe ou de qualité de quelque nature que ce soit. Ces choses sont importantes, cependant, je suppose.

Cette semaine, la Watch Grid apporte d’excellentes nouvelles, car c’est le meilleur week-end de la saison jusqu’à présent, ou du moins depuis la semaine 1. C’est la partie de la saison où les équipes sont plus susceptibles d’affronter des adversaires dans leurs propres catégories de poids, merci en partie à la programmation de la conférence.

Il existe plusieurs jeux dignes de la tête d’affiche, ainsi que tout un tas de trucs décents. Et même les mauvais jeux sont ce genre spécial de mauvais de qualité en caoutchouc. Quelque chose pour toute la famille!

Et nous commençons à chaud. C’est un bon jeudi soir, et vendredi présente ce qui pourrait être le plus gros match de la semaine en semaine jusqu’à Thanksgiving. L’équipe n ° 5 n’est favorisée que par un placement sur la route dans une bataille d’invaincus, et tant que vous ne réfléchissez pas trop au nom de l’équipe à domicile, vous pouvez vous énerver à propos de ce match. .

Autant de prétendants sur cette ardoise. Auburn-LSU mérite une reconnaissance particulière, car soit Auburn de Bryan Harsin poursuit une défaite contre Penn State avec une quasi-perte contre Georgia State et une défaite contre un rival, soit Ed Orgeron devient le premier entraîneur de LSU ce millénaire à perdre à domicile contre Auburn. Les chances de l’équipe perdante de faire un bol deviennent également inconfortables !

Mais il ne peut y avoir d’autre choix que UConn-Vanderbilt, dans lequel peut-être l’une des pires équipes de niveau majeur de l’histoire a une chance raisonnable de gagner un match sur route SEC. Dans votre esprit, transformez cette déclaration comme un bijou, en laissant différents faisceaux de lumière révéler ses nombreux mystères.

Si l’Arkansas ou Ole Miss peuvent réellement présenter de sérieux défis aux deux seules équipes apparemment impressionnantes de cette saison, alors il y a votre réponse.

Mais proposons Cincinnati-Notre Dame, probablement le match le plus difficile de toute la saison pour les deux participants. De toute évidence, les Irlandais feraient les séries éliminatoires avec une fiche de 12-0, mais je pense que les Bearcats auraient alors une voie directe vers le tournoi, non pas qu’il soit facile de gagner chaque semaine en tant que favori. Et oui, je sais qu’ils ne sont pas encore en conférence de pouvoir.

