GRILLE DE MONTRE DE L’HORAIRE DE FOOTBALL COLLÉGIAL, Semaine 0 : état d’esprit SICKO

Bonjour et bienvenue dans la première édition de 2021 de la College Football Watch Grid, une tentative hebdomadaire de catégoriser votre calendrier de football universitaire par regardabilité. J’ai fait de mon mieux avec ça chaque semaine depuis le milieu des années 2010 ou autre, et cette année, c’est ici à For The Win.

Comme toujours, la regardabilité ne concerne pas uniquement la qualité du jeu, la qualité de l’équipe ou le prestige honnête de votre alma mater, qui, je pense, possède les universitaires, le département sportif, la base de fans, les traditions, l’éthique, la scène de fête et la verdure du campus les plus sous-estimés dans tous les sports universitaires. . Ces choses sont importantes, mais nous discuterons de ce qu’est la surveillance.

Chaque semaine, la Watch Grid triera votre samedi en trois colonnes. Nous commencerons par la semaine 0, la première partie d’essai que nous organisons pour nous assurer que tout le monde peut se rappeler comment trouver CBSSN dans leurs guides de chaînes et pour nous assurer que les gens ont des excuses pour arrêter de sortir, à l’exception des joueurs de football. , qui doivent sortir, à mon avis.

Allons droit au but.

Chaque semaine, nous décomposerons quelques catégories spéciales. Le premier est plus long à expliquer.

Il existe trois niveaux de fan de football universitaire.

Personne qui ne se soucie que d’une équipe, ne surveille qu’une équipe et redirige chaque convo de la BFC vers une équipe. Cela peut être une façon agréable et relativement saine de consommer le sport, tant que cette personne accepte que la plupart des gens ne se soucient pas de cette équipe, qui va généralement 7-5. Personne qui goûte les primes variées de ce patchwork d’un océan à l’autre, s’efforçant de ne regarder que la compétition la plus équilibrée et sans erreur entre des équipes compétentes, endurant des matchs d’échecs Big Ten West dignes d’un homme d’État avec des scores comme 13-10, mais finissant toujours attiré vers une catastrophe de 11 interceptions impliquant probablement Ole Miss, Virginie-Occidentale ou quelque chose de sacrément stupide dans le Pac-12. Chaque semaine, cette personne se joint à la ruée des téléspectateurs vers le mauvais jeu, voit des choses jamais imaginées auparavant, a besoin d’un moment pour se remettre de ces merveilles horribles, se rachète pour se livrer à de tels plaisirs coupables, jure de futurs erreurs de jugement et ment ensuite toute la semaine sur dans l’attente d’un match qui sera entraîné par Jimbo Fisher. Personne qui admet d’emblée que nous aimons le football universitaire pour une raison : nous aimons les mauvaises choses. Donc, nous pourrions aussi bien planifier nos samedis autour des Carolines du Sud du monde, plutôt que de tomber dans le piège hebdomadaire d’essayer d’apprécier la Géorgie qui mène quiconque d’exactement 16 points pendant quatre heures.

Alors oui, nous voulons que nos programmes de football universitaire mettent en lumière non seulement les grands matchs, mais aussi les matchs horribles. Évaluer la SICKOness d’un jeu est cependant un processus complexe.

Le jeu sera-t-il mal joué ? C’est le chemin le plus rapide vers la prise en compte de SICKO, même si ce n’est pas une exigence.

Les deux équipes sont-elles des générateurs de chaos fiables ? Si oui, le plaisir est garanti, mais le plaisir SICKO ?

Comment est la météo ? Le temps ensoleillé à 72 degrés est agréable, et agréable n’est pas SICKO. Le peuple préfère la tempête de boue, mais ne peut l’exiger, à moins de faire des sacrifices.

Les fans d’une équipe sont-ils déjà enragés ? Maintenant, nous parlons vraiment. Quintuple SICKO points si l’équipe qui attire toute la colère est une puissance autrefois fière. Si les fans des deux équipes importantes ont perdu tout contrôle émotionnel avant même le coup d’envoi, nous avons un concurrent SICKO GAME OF THE YEAR.

Le plus gros facteur SICKO pour moi est le suivant : quelle est la rage maximale possible que ce jeu est quelque peu susceptible de générer ? Parce que tout le monde aime quand les autres se sentent mal à propos de quelque chose qui n’a pas d’importance.

Utilisons la semaine 0 de 2021 comme exemple. Le novice SICKO pourrait sprinter vers les jeux impliquant UConn ou l’État du Nouveau-Mexique.

Après tout, UConn sera probablement expulsé de l’autre côté du monde par un État de Fresno qui était, jusqu’à il y a quelques années, la prétendue conférence des Huskies inférieure. Maintenant, c’est assez SICKO, mais les fans d’UConn ont longtemps accepté cela comme un comportement standard d’UConn.

Et l’UTEP, peut-être la pire équipe de FBS, affronte l’État du Nouveau-Mexique, peut-être la pire équipe de FBS. Cela semble mauvais, mais allez. Est-ce que ça fait du bien de se délecter des épreuves des dynasties de départ de la NCAA Football 14 ? Voulons-nous vraiment nous moquer des universités à court d’argent et privées de recrutement alors qu’elles font de leur mieux ? Qu’est-ce que NMSU t’a fait? L’idée que l’UTEP passe une mauvaise journée vous donne-t-elle vraiment les vibrations suivantes ?

Non. Nous préférons ne pas penser du tout à ces choses, car elles nous rendent tristes.

Le premier jeu SICKOS de la semaine de The Watch Grid fait donc appel à un vieil ami : les Nebraska Cornhuskers, qui font de chaque samedi imminent une impression de fin du monde, comme Runza Ragnarok. À cet égard, ils se classent parmi les puissances de plus de fans comme le Texas, le Tennessee, le Michigan, la Géorgie, Auburn et quiconque joue Pitt.

Adopter l’état d’esprit de SICKO consiste à laisser le passé se projeter dans le futur, comme si le Dr Strange se concentrait sur la détermination des échappées qui blesseraient le plus les sentiments.

Les Huskers, le plus grand programme de football universitaire de l’ère America Online, ont embauché Scott Frost en 2018. Une chose à ne pas manquer et une légende locale, Frost a depuis présidé un dossier 12-20 et une nouvelle enquête de la NCAA, du genre de chose qui est beaucoup plus mignonne quand vous n’avez pas 12-20 ans.

Maintenant, prenez ce passé et transformez-le dans ce scénario : le Nebraska perd contre le modeste Illinois pour la deuxième fois de suite. Et pas seulement l’Illinois. Un Illinois entraîné par Bret Bielema, une grande gueule ricanante des actions de l’Iowa et du Wisconsin, deux autres programmes considérés depuis longtemps comme inférieurs au Nebraska. Imaginez ramener à la maison le fils d’or de votre programme, vainqueur du championnat, puis le regarder perdre face à ce barbare :

Est-ce que tu vois? Maintenant, voyez-vous ? Et le Nebraska doit encore affronter l’Oklahoma, le Michigan et l’Ohio State, ainsi que toutes ces équipes Big Ten West qui n’étaient pas aussi bonnes que le Nebraska pendant l’administration No Limit Records. Cela signifie que l’avenir du calendrier du Nebraska informe également le SICKOness de son présent.

Est-ce qu’on s’en prend au Nebraska ? Est-ce un traitement injuste ? Non! Cela arrivera à quelqu’un d’autre dans la Watch Grid de la semaine prochaine. Peut-être Penn State, LSU, UCLA, Virginia Tech ou même Nebraska.

Mais que se passe-t-il si le Nebraska gagne par 42 ? Alors quoi ? Le SICKOism était un mensonge depuis le début ? Non. Dans ce cas, nous avons cherché l’esprit, mais nous n’avons trouvé que le vent, puis nous avons dû nous tourner ailleurs. Quelque chose d’autre a sûrement mal tourné dans un jeu différent, et ce sera la clé : nous étions prêts à abandonner le jeu ennuyeux du Nebraska et à nous lancer dans la débâcle, car nous avons passé toute la semaine à chercher à nous harmoniser avec les énergies SICKO.

Dans cette partie chaque semaine, j’écrirai quelques notes sur la course aux séries éliminatoires et tout ça. Certaines personnes n’aiment pas que les séries éliminatoires soient un sujet d’un an, et c’est bien ! D’autres disent ne pas l’aimer, mais cliquent sans cesse sur les articles à son sujet, ce qui amène à s’interroger.

Je dois juste admettre que j’aime la course aux séries éliminatoires. J’aime analyser les classements, qui sont mauvais, faits par un comité inventant ses propres critères à la volée. J’aime projeter des matchs de bols, qui sont truqués selon des systèmes archaïques. Tout le système des séries éliminatoires est injuste, nous devrions abandonner les séries éliminatoires pour un championnat plus un après la saison de bowl et j’adore la course aux séries éliminatoires.

Cette semaine 0 n’est probablement pas pertinente pour la course aux séries éliminatoires, à moins que nous ne voulions parler des séries éliminatoires du FCS, et même alors, cela pourrait ne pas avoir d’importance. Les seules équipes de la semaine 0 ayant même une chance théorique de se qualifier pour les éliminatoires FBS à quatre équipes sont l’Illinois, le Nebraska et l’UCLA, pour la seule raison qu’elles ont chacune rejoint les bons types de conférences comme il y a 100 ans.

Pour cette raison, je pense que le jeu le plus important de la semaine 0 est aussi le jeu SICKOS. Les choses impliquant les montées et les chutes du Nebraska sont importantes. La raison en est que beaucoup de gens se soucient de savoir si le Nebraska monte ou descend. Que le Nebraska lance un superbe rebond 10-2 ou un effondrement 2-10 ou quelque chose entre les deux, ce sera important pour beaucoup de gens.