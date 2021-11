Grim Dawn: Definitive Edition arrive sur les consoles Xbox plus tard cette semaine

Avez-vous déjà eu envie d’aider des enclaves humaines dispersées à survivre et à s’épanouir en les aidant à assurer leurs besoins vitaux ? Désirez-vous construire un abri pour ceux qui en ont besoin ? Sauver des survivants ? S’engager dans des combats au rythme effréné pour sauver – ou condamner – les habitants imprudents d’un monde en ruine ? Bien, Aube sinistre peut-être pour vous.

Sorti en 2013 en accès anticipé après une campagne de financement participatif réussie, Grim Dawn Definitive Edition devrait être lancé sur Xbox Series X/S et Xbox One le 3 décembre, selon un communiqué de presse de Crate Entertainment.

« Pour la toute première fois sur console, les joueurs Xbox peuvent explorer les recoins les plus sombres du vaste monde immersif de Grim Dawn, où les secrets abondent et les terreurs indicibles se cachent », indique le communiqué de presse. « Grim Dawn et ses DLC se sont vendus collectivement à près de 7 millions d’exemplaires sur PC, Grim Dawn se situant à 94% de note positive sur Steam. »

Si vous n’avez jamais expérimenté l’ARPG auparavant et que vous voulez voir ce qui énerve la communauté PC, vous serez ravi d’apprendre que cette version sera le package complet – des robustes extensions Ashes of Malmouth et Forgotten Gods, à le DLC de l’Épreuve. Vous n’en attendriez pas moins d’une Definitive Edition, n’est-ce pas ?

Il y aura plus de 35 quêtes à accomplir dans l’édition définitive, avec un système de faction et un système étendu de choix/conséquences également en jeu.

Si vous aimez jouer à vos ARPG grimdark (avec des éclaboussures de sang ennemi, une physique de ragdoll et des effets de mort ennemi satisfaisants) avec des amis, ne vous inquiétez pas; vous pouvez vous connecter avec des amis ou vous faire de nouveaux alliés dans un « multijoueur glorieux », où des rencontres multijoueurs stimulantes « mettront votre travail d’équipe au défi ultime ».

Grim Dawn Definitive Edition sera disponible pour 54,99 $ / 45,99 £, et il est disponible sur le Microsoft Store dès maintenant.