Grim : un combattant a poignardé l’arbitre à la tête en plein combat

Ce week-end, le catch américain a connu l’un de ses épisodes les plus macabres après qu’une attaque sanglante contre un arbitre a déclenché un débat sur les limites de l’émission de combat la plus populaire en Amérique du Nord.

Tout s’est passé lors d’un match de lutte organisé au Texas, aux États-Unis, au cours duquel le lutteur Devon Nicholson, plus connu sous le nom d’Hannibal, a poignardé l’arbitre Lando Deltoro à la tête sur le ring. D’abord, cela ressemblait à un accident, puis une attaque a été suspectée, et finalement on a découvert qu’il était armé.

L’image est devenue virale et des millions de téléspectateurs ont dû voir comment le sang coulait sur la tête du juge, qui a reçu pas moins de quatre coupures au cuir chevelu. La polémique est devenue grande, c’est que les événements de catch captivent généralement des millions de spectateurs, notamment au Mexique et aux Etats-Unis.

Avec l’aimable autorisation de @Seba Foglia

Ce qui semblait être une attaque préméditée comme presque tout dans le spectacle de catch, est allé trop loin, à tel point que la police a dû intervenir, qui a été surprise lorsque l’arbitre n’a pas porté plainte.

Selon le site Infobae, Hannibal a décrit l’épisode comme un incident sur sa chaîne YouTube, vers laquelle il s’est tourné lundi pour clarifier ce qui s’est passé : « Cet arbitre a été engagé pour saigner. Il n’a arbitré aucun autre combat »il expliqua. « Le seul but pour lequel il a été embauché était de saigner… On m’a donné un accessoire pour créer l’effet d’une arme au combat. L’accessoire m’a été donné par le bureau de la World Class Pro Wrestling, et ils me l’ont donné sur le ring… Cet arbitre était censé saigner des coupures de rasoir, qui, je suppose, ont été en fait coupées par les lames de rasoir », ajoutée.

Le site The Daily Beast a rapidement contacté l’arbitre Deltoro, un ancien vétéran de la guerre, qui après être passé par l’hôpital pour recevoir des soins médicaux, a déclaré : « Je n’ai pas vu autant de sang depuis Fallujah. C’était effrayant ». Plus tard, un porte-parole de la police a confirmé à TMZ Sports que l’arbitre avait admis avoir accepté de saigner pendant le match en échange de 75 $.

De son côté, le lutteur Hannibal a été licencié. « Je ne peux pas et ne tolérerai pas ce qui s’est passé la nuit dernière »a déclaré le propriétaire de la société de lutte Jerry Bostic

