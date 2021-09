Grimaldo dit qu’il ne dirait jamais non à un retour à Barcelone

Le défenseur de Benfica Alejandro Grimaldo aura une opportunité amusante cette semaine. L’arrière gauche affrontera son ancienne équipe de Barcelone. Avant le match, il a eu une interview avec Sport et a discuté de ce à quoi pourrait ressembler un retour potentiel à Barcelone.

« Ce n’est pas un chapitre fermé. Barcelone est ma maison et je ne fermerai jamais la porte de ma maison. Il est clair qu’ils sont toujours l’une des meilleures équipes et je ne dirais jamais non », a-t-il déclaré.

« C’est quelque chose que j’ai pensé, que quand je suis parti, c’était à plus tard, pas un au revoir. J’y étais huit ans. Je suis très heureux à Benfica, je me sens important ici. Mais il est clair que Barcelone est ma maison et j’ai beaucoup d’amour pour elle.