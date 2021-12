Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’émission Indie World cette semaine a eu beaucoup de bons jeux, y compris d’excellents efforts qui ont été compressés dans une bobine grésillante vers la fin. L’un d’eux était CRASSE, un « Metroidvania semblable à l’âme » qui a été bien reçu jusqu’à présent et se dirigera vers Switch à l’été 2022.

C’est un titre qui a gagné de nombreux fans sur Steam, avec des critiques d’utilisateurs «très positives» pour étayer les éloges de la critique mis en évidence dans la bande-annonce. Sa mécanique « armes en mutation » semble intrigante, et nous espérons certainement qu’elle pourra être bien optimisée pour Switch.

Un matériau inhabituel s’effondre sur lui-même, le monde frémit et se contracte, et soudain vous êtes pressé dans l’existence.

Détruire… Absorber… Grandir… GRIME est un RPG d’action-aventure rapide et impitoyable dans lequel vous écrasez vos ennemis avec des armes vivantes qui changent de forme et de fonction, puis consommez leurs restes avec un trou noir pour renforcer votre vaisseau alors que vous brisez un monde d’horreur et d’intrigue anatomiques.

Ce qui vous attend est un monde inconnu, étranger dans sa propre familiarité, et vous devez survivre aux terreurs auxquelles vous faites face. Explorez votre environnement surréaliste, absorbez les nombreux ennemis que vous rencontrez et utilisez leurs propres traits contre eux alors que vous vous laissez devenir bien plus que vous ne l’étiez autrefois.

GRIME vous permet de jouer selon vos préférences, en améliorant uniquement les traits que vous jugez les plus adaptés à votre style unique. Vous découvrirez qu’il existe plus d’une façon de briser un ennemi en vous déplaçant à travers une variété d’environnements évocateurs, en rencontrant leurs habitants et en découvrant la source de leur folie.