Grimes a été aperçu en train de lire le «manifeste communiste» après la séparation d’Elon Musk

Grimes passe du club des milliardaires au club du pouvoir au prolétariat en un éclair après avoir mis fin aux choses avec Elon Musk — il suffit de consulter son matériel de lecture !

Le chanteur a été aperçu en train de marcher dans les rues de LA avec Karl Marx‘s “Le Manifeste Communiste” en main … et une tenue loufoque de D&D-esque pour démarrer. Grimes l’a martelé pour les caméras, semble-t-il, alors qu’elle posait le long d’une clôture, près d’un panneau de signalisation et ailleurs.

C’est la première fois qu’elle est aperçue depuis qu’elle et son bébé papa ont annoncé qu’ils allaient des chemins différents.

Semblant s’amuser avec les photographes, Grimes écrit : “Les paparazzi m’ont suivi pendant 2 séances, alors j’ai essayé 2 de penser à ce que je pouvais faire pour produire le titre le plus oignon possible et cela a fonctionné haha.”

les paparazzi m’ont suivi 2 un tournage alors j’ai essayé 2 de penser à ce que je pourrais faire qui donnerait le titre le plus oignon possible et cela a fonctionné haha ​​pic.twitter.com/9w8pPwIFAq – Grimes 🪐 (@Grimezsz) 3 octobre 2021 @Grimezsz

Alors, ouais… on dirait qu’elle savait ce qu’elle faisait en sortant ce vieux livre, l’ironie ultime après avoir été avec EM pendant si longtemps – qui est ridiculement riche (putain près de 200 milliards de dollars).

En ce qui concerne son look extérieur, Grimes avait ceci à dire … “je me suis appris à arrêter de vérifier si d’autres personnes pensent que je suis socialement acceptable il y a longtemps. S’inquiéter d’être grincer des dents est l’ennemi de l’art, la tolérance à l’échec est essentielle pour la créativité. Décider de ne pas être en colère contre les gens qui profitent de la vie, c’est ok Coeur blanc. “

Continuez, camarade.