Grimes abandonne la chanson de rupture 2 mois après la séparation d’Elon Musk

Le jeu de l’amour peut s’avérer assez délicat pour la plupart des joueurs, car Grimes souligne dans sa dernière chanson.

La chanteuse de 33 ans a fait vibrer les fans ce week-end avec la sortie de son single « Player of Games ». Tout au long de la chanson, le musicien – qui est sorti avec le PDG de Tesla, 50 ans et joueur passionné Elon Musk pendant trois ans avant leur séparation en septembre – chante le fait d’être amoureux du meilleur « joueur de jeux ».

Les paroles incluent : « Je suis amoureux du plus grand joueur / Mais il aimera toujours le jeu plus qu’il ne m’aime » et « Voyage vers la froide étendue de l’espace, même l’amour ne pourrait pas vous garder dans votre endroit. »

Grimes chante en entrant dans le refrain: « Si je l’aimais moins / Je le ferais rester / Mais il doit être le meilleur / Joueur de jeux. »

Plus tôt cette année, le fondateur de SpaceX a confirmé que lui et Grimes – qui partagent un fils de 19 mois X Æ A-12 Musc— Prenaient du temps à part après trois ans ensemble.