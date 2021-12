Grimes aborde la rupture d’Elon Musk dans une nouvelle chanson

Grimes a sorti sa première musique depuis sa rupture avec Elon Musk, et sa nouvelle chanson, « Player of Games », contient des références à son célèbre ex. Bien que « Player of Games » ne mentionne pas Musk par son nom, Grimes fait définitivement de l’ombre à son ex-partenaire avec les paroles. « Je suis amoureux du plus grand joueur », chante Grimes, « mais il aimera toujours le jeu plus qu’il ne m’aime. »

« Voyagez vers l’étendue froide de l’espace, même l’amour ne pourrait pas vous garder à votre place », chante Grimes plus tard dans la chanson. Musk a cité son dévouement à son travail comme raison de leur rupture. Musk, le fondateur de SpaceX, a confirmé en septembre que lui et le chanteur canadien étaient « semi-séparés » mais restaient en bons termes tout en étant parents de leur fils de 1 an, X Æ A-Xii Musk.

« Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes », a déclaré Musk à Page Six. « C’est principalement parce que mon travail chez SpaceX et Tesla m’oblige à être principalement au Texas ou à voyager à l’étranger et son travail est principalement à LA. Elle reste avec moi maintenant et Baby X est dans la pièce adjacente. »

Musk et Grimes ont commencé à se fréquenter en mai 2018 et ont accueilli leur fils en mai 2020. Ils ont été vus pour la dernière fois ensemble au Met Gala plus tôt ce mois-ci où Grimes marchait seul. Musk était également là mais a rejoint Grimes quand les deux étaient à l’intérieur. L’entrepreneur de 50 mètres a organisé une after-party du Met Gala et était avec Grimes.

Dans une récente interview avec Vogue, Grimes a parlé d’avoir un bébé avec Musk. « Je pense qu’avoir un bébé était une sorte de renaissance pour moi, comme artistiquement. Genre, c’est comme, je ne sais pas », a-t-elle déclaré. Grimes tourne actuellement une nouvelle émission Fox Alter Ego alors qu’elle apparaît en tant que juge.

« Maintenant que je vieillis, je me dis ‘Mec, je déteste ça, je m’en fiche' », a déclaré Grimes aux journalistes plus tôt ce mois-ci en parlant de sa carrière. « J’ai l’impression que cette émission accélère beaucoup de ces idées qui pourraient vraiment démocratiser l’industrie de la musique et en faire moins pour les gens qui ont l’air du rôle. » En ce qui concerne sa musique, Grimes a sorti cinq albums studio au cours de sa carrière, dont son dernier album, Miss Anthropocene, qui a été rendu disponible en 2020. En 2016, Grimes a été nommée Musicienne de l’année par Haper’s Bazaar.