Grimes annonce le nouveau PNJ du groupe AI Girl Group et partage un nouveau single

Dans le nouveau single « A Drug From God » partagé via Black Book Records et Astralwerks, Chris Lake, producteur et artiste house nominé aux Grammy Awards, fait équipe avec le nouveau groupe de filles AI NPC de l’auteur-compositeur-interprète alternatif Grimes.

NPC est un véhicule d’expérimentation de nouvelles technologies avec une gamme de membres en constante évolution à une capacité infinie. À la discrétion de Grimes, les membres peuvent être votés dans ou hors du groupe tandis que certains, comme le bébé Warnymph, sont des agrafes permanentes.

Grimes a formé le groupe afin de pouvoir créer et jouer sous différentes personnalités et en tant que personnes différentes « pour réduire la douleur psychique d’être aux yeux du public ».

« Nous sommes très en retard sur tout et vous comprendrez tous pourquoi dans un mois environ, alors je m’excuse pour les retards de la musique et des visuels », a écrit Grimes sur Instagram. « Je vais rattraper le retard sur le développement visuel des filles et ainsi de suite – mais Chris Lake et moi avions juste besoin de sortir cette chanson parce que ça se passe tellement dur dans les festivals ! »

Sur « A Drug From God », NPC délivre le message : « Money, Power, Beauty, Fame / Choisissez votre arme pour battre le gamen / L’argent est le pouvoir et l’art est une fraude / Et l’amour n’est qu’une drogue de Dieu.

« NPC perfectionnera les concepts d’Art Angels et de Miss Anthropocene, manifestant enfin les personnages sans fin dans la tête de Grimes », lit-on dans un communiqué de presse sur le groupe en cours de développement. « Le PNJ peut faire tout ce que les humains ne peuvent pas. NPC sera finalement jouable, personnalisable et capable de répondre aux désirs uniques de chaque auditeur. Popstar décentralisée. Fabriqué, pas né.

Grimes a montré un intérêt pour l’intelligence artificielle depuis le début de sa carrière. Plus tôt cette année, elle a annoncé que son prochain album explorerait davantage ce concept avec le développement supplémentaire d’un récit solide à utiliser comme base.

Diffusez ou achetez « Une drogue de Dieu ».