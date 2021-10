Grimes répond à la « mauvaise presse » d’une manière étrange après la séparation d’Elon Musk

À la lumière de la séparation de la chanteuse de son petit ami milliardaire technologique Elon Musk, Grimes réagit à la “mauvaise presse” à laquelle elle a été confrontée au cours de la semaine dernière. La chanteuse a partagé une courte vidéo sur son Instagram pour lancer une nouvelle chanson qu’elle a écrite sur ses sentiments.

“J’ai écrit et produit cette chanson cette semaine en réponse à toutes les atteintes à la vie privée, à la mauvaise presse, à la haine en ligne et au harcèlement des paparazzis que j’ai subis cette semaine”, a-t-elle écrit en légende. Les paroles disent: “C’est nul d’être éveillé / Oh Seigneur, je prie mon âme de prendre / personne ne comprend parce que / tout ce qu’ils détestent / est tout ce que j’aime.”

Elle poursuit : “Chaque nuit, je / Je me dis que je préfère mourir / Que d’écouter ta rage.. / Vas-y et dis-le ! / Quand tu me détestes.. / Tu penses que ça te répare de me briser ? / Je ne le ferai jamais te battre parce que/Tout ce que tu détestes/Est tout ce que J’AIME.”

Grimes (née Claire Boucher) s’est séparée de son petit ami de trois ans Elon Musk plus tôt ce mois-ci après que le couple a accueilli leur fils en mai. Bien qu’ils ne soient peut-être plus ensemble de manière romantique, ils semblent toujours être amicaux – au moins pour le bien de bébé X. Musk a fait l’annonce, partageant qu’ils “s’aiment toujours” tous les deux. Il dit que la relation s’est dissoute en raison de leurs engagements professionnels ardus. “Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes”, a-t-il expliqué. C’est surtout que mon travail chez SpaceX et Tesla m’oblige à être principalement au Texas ou à voyager à l’étranger, et son travail est principalement à LA. Elle reste avec moi maintenant, et bébé X est dans la pièce adjacente.”

Il semble que Grimes lui ait consacré plus de temps seul pour travailler sur sa musique, quelque chose sur lequel elle dit qu’elle travaille depuis que la naissance de son fils a entraîné une “renaissance” dans sa vie. Le chanteur travaille actuellement sur une nouvelle série sur Fox, Alter Ego. “Maintenant que je vieillis, je me dis:” Mec, je déteste ça, je m’en fiche “”, a déclaré Grimes aux journalistes plus tôt ce mois-ci en parlant de sa carrière. “J’ai l’impression que cette émission accélère beaucoup de ces idées qui pourraient vraiment démocratiser l’industrie de la musique et la rendre moins sur les gens qui ressemblent à la pièce.”