Grimes révèle la vérité derrière la situation avec Elon Musk après la diffusion de photos virales

Grimes (née Claire Boucher) et Elon Musk ont ​​rompu après trois ans ensemble, et le chanteur a géré la séparation d’une manière étrange, marchant dans les rues de Los Angeles dans une tenue d’elfe futuriste tout en lisant le Manifeste communiste de Karl Marx. Twitter avait beaucoup de réflexions sur ce comportement de recherche d’attention, et le chanteur “Entropy” s’est rendu sur Instagram et a affirmé que tout cela n’était qu’une farce.

“J’étais vraiment stressé quand les paparazzi n’arrêtaient pas de me suivre cette semaine, mais j’ai réalisé que c’était une opportunité de troller”, a déclaré Grimes. “Je jure que ce titre omg wtf haha ​​je suis mort.” Le titre en question disait “Grimes vu lire Karl Marx après sa rupture avec l’homme le plus riche du monde, Elon Musk”.

“Divulgation complète, je vis toujours avec e et je ne suis pas communiste”, a-t-elle poursuivi, plongeant dans des absurdités politiques. “Bien qu’il y ait des idées très intelligentes dans ce livre, mais personnellement, je suis plus intéressé par une ubi décentralisée radicale qui, je pense, pourrait potentiellement être réalisée grâce à la cryptographie et aux jeux, mais je n’ai pas encore suffisamment aplani cette idée pour l’expliquer. Quoi qu’il en soit, mes opinions sur la politique sont difficiles à décrire car les systèmes politiques qui m’inspirent le plus n’ont pas encore été mis en œuvre.”

“Quoi qu’il en soit, si les paparazzi continuent de me pourchasser, j’essaierai peut-être de trouver d’autres moyens de me mémoriser – les suggestions sont les bienvenues !” conclut-elle. Grimes et Musk se sont séparés en septembre après que le couple a accueilli leur fils, X Æ A-Xii Musk, en mai. Bien qu’ils ne soient peut-être plus ensemble de manière romantique, ils semblent toujours être amicaux – au moins pour le bien de bébé X. Musk a fait l’annonce, partageant qu’ils “s’aiment toujours” tous les deux. Il dit que la relation s’est dissoute en raison de leurs engagements professionnels ardus. “Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes”, a-t-il expliqué. C’est surtout que mon travail chez SpaceX et Tesla m’oblige à être principalement au Texas ou à voyager à l’étranger, et son travail est principalement à LA. Elle reste avec moi maintenant, et bébé X est dans la pièce adjacente.”

Il semble que Grimes lui ait consacré plus de temps seul pour travailler sur sa musique, en sortant un nouveau single, quelque chose sur lequel elle dit qu’elle travaille depuis la naissance de son fils qui a amené une “renaissance” dans sa vie. Le chanteur travaille actuellement sur une nouvelle série sur Fox, Alter Ego. “Maintenant que je vieillis, je me dis ‘Mec, je déteste ça, je m’en fiche'”, a déclaré Grimes aux journalistes plus tôt ce mois-ci en parlant de sa carrière. “J’ai l’impression que cette émission accélère beaucoup de ces idées qui pourraient vraiment démocratiser l’industrie de la musique et la rendre moins sur les gens qui ressemblent à la pièce.”