Grimes révèle pourquoi elle a trollé les paparazzi après la séparation d’Elon Musk

“Quoi qu’il en soit”, a-t-elle poursuivi, “mes opinions sur la politique sont difficiles à décrire car les systèmes politiques qui m’inspirent le plus n’ont pas encore été mis en œuvre. De toute façon, si les paparazzi continuent de me poursuivre, peut-être que j’essaierai de penser à d’autres moyens de meme – suggestions bienvenues !”

La semaine dernière, Grimes a sorti une nouvelle chanson, intitulée “Love”, en réponse à toute l’attention qu’elle recevait après son chagrin.

Comme elle l’a décrit dans un article sur Instagram le 7 septembre. 30, “J’ai écrit et produit cette chanson cette semaine en réponse à toutes les atteintes à la vie privée, la mauvaise presse, la haine en ligne et le harcèlement des paparazzis que j’ai subis cette semaine.”

Le sept. Le 24 février, Elon a confirmé que lui et Grimes avaient décidé de freiner leur relation.

“Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes”, a déclaré Elon à Page Six. “C’est principalement que mon travail chez SpaceX et Tesla m’oblige à être principalement au Texas ou à voyager à l’étranger et son travail est principalement à LA. Elle reste avec moi maintenant et Baby X est dans la pièce adjacente.”