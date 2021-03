Grin and Barrett: Les Knicks ont-ils une étoile en devenir ou autre chose?

Quatre-vingt-quinze matchs après le début de sa carrière en NBA, il est difficile de savoir quoi faire de RJ Barrett. Cela est dû en partie au fait que le repêchage de la NBA 2019 est non. 3 choix a souvent tendance à être défini par ce qu’il n’est pas– à savoir, le non. 1 ou non. 2 choisir dans ce projet.

Zion Williamson vient de commencer dans le All-Star Game, ressemblant à une réimagination impie de Young Shaq en tant que meneur de jeu. Ja Morant prospère en tant que chef d’orchestre haut de gamme de l’une des jeunes équipes les plus intrigantes de la ligue. Quand vous les voyez briller, souvent de façon époustouflante et époustouflante, il peut être un peu difficile de se retourner et de regarder Barrett – score inférieur, moins efficace, moins évidemment une étoile en devenir – sans se sentir un peu… bien , sinon souswhelmed, alors certainement pas plus dewhelmed.

Mais la comparaison est un voleur de joie, et la position de Barrett dans la ligue mérite d’être prise en considération pour ses propres mérites. Fraîchement sorti d’un sommet en carrière de 32 points lors de la victoire de New York contre Oklahoma City samedi, il est sur le point de n’être que le sixième joueur de la NBA à atteindre en moyenne au moins 18 points, six rebonds et trois passes par 36 minutes avant son âge de 21 ans. campagne; avant cette saison, seuls LeBron James, Chris Webber et Luka Doncic l’avaient fait. Il s’est amélioré dans pratiquement toutes les facettes du jeu – finir dans la peinture, renverser les sauteurs et les lancers francs, gérer le ballon, faciliter l’attaque, défendre sur le périmètre – et a obtenu une place de marqueur permanent dans la formation de départ de Tom Thibodeau, enregistrant le deuxième minute sur les Knicks derrière seulement All-Star Julius Randle.

Et, pour ce que ça vaut, Barrett n’est pas vraiment dépourvu de sauce lui-même. Il est très capable de générer des moments forts avec des dribbles d’hésitation diaboliques, des pas européens lisses, des flux sans regard et des tomahawk gauchers occasionnels:

Il y a un package attrayant ici, celui qui a fait de Barrett – encore tout juste 20 ans, moins de 29 membres de la classe recrue actuelle – le deuxième meilleur joueur d’une équipe dont la montée en finale des séries éliminatoires a été l’une des plus agréables surprises de cette saison. La grande question, pour Barrett comme pour les Knicks, est de savoir si le joli papier d’emballage contient quelque chose qui peut devenir vraiment spécial.

Barrett se classe 123e dans la ligue en touches par match, selon les données de suivi de Second Spectrum; il fait en moyenne une douzaine de touches de moins par nuit que Sion, et près de 30 de moins que Ja. Cela a du sens: alors que les trois ont été rédigés pour être des pièces maîtresses, seul Barrett est entré et continue d’opérer dans un contexte qui l’oblige à jouer un rôle complémentaire.

Les Knicks de la saison dernière présentaient une tonne de joueurs qui travaillaient le mieux avec le ballon dans leurs mains et étaient motivés à chercher des numéros à la recherche de leur prochain contrat. Ces réalités de la liste ont forcé Barrett à apprendre à contribuer sans être une option principale – une éducation qui s’est poursuivie cette saison tout en jouant aux côtés de la meilleure version de Randle jamais vue. Facteur de la présence du gardien de point de départ Elfrid Payton et du sixième homme nouvellement acquis Derrick Rose, et bien que les touches de Barrett soient légèrement en hausse d’une année sur l’autre, il est toujours un créateur secondaire ou même tertiaire dans la plupart de ses minutes.

Sans un chèque en blanc pour explorer et expérimenter le ballon entre ses mains, le développement de Barrett a dû venir dans d’autres domaines. Il a continué à soutenir les grands hommes de New York sur la vitre en tant que l’un des rebondisseurs les plus forts de la ligue; il se classe 21e sur 125 gardes qualifiés en taux de rebond total. Ce n’est pas un défenseur agressivement perturbateur, mais il est devenu un rouage solide dans le système de Thibodeau, en s’assurant qu’il est au bon endroit au bon moment et en utilisant son cadre prototypique (6 pieds 6 pouces avec une envergure de 6 pieds 10 pouces, 214 livres), la force et la rapidité à jouer les minutes majeures et un rôle majeur dans le pas de la NBA. 3 défense. Barrett ne verrouille pas les buteurs adverses tous les soirs – Thibs met souvent Payton sur non. 1 gardes et Reggie Bullock sur les ailes supérieures – mais il a déjà montré qu’il peut défendre de manière crédible 1 à 4, affichant le score de polyvalence défensive le plus élevé de tous les membres de la rotation des Knicks, selon BBall Index.

Cette fiabilité de la défense et des planches a aidé Barrett à établir un plancher qui, au minimum, semble déjà équivaloir à Pretty Good NBA Player. La croissance à l’autre bout, cependant, déterminera son plafond, et où il en est dans ce processus se trouve dans l’œil du spectateur.

La prise de verre à moitié vide: Barrett reste un buteur inefficace sans l’athlétisme explosif pour terminer par contact à un pourcentage élevé, et sans un sauteur suffisamment fiable pour menacer les défenses du dribble ou espacer le sol. C’est le revers de l’argument du «contexte» dans la comparaison avec Zion et Ja: ils exigeaient essentiellement la primauté dans les infractions de leurs équipes, et Barrett ne le peut pas, car il n’est pas aussi efficace qu’un tireur, un buteur ou un meneur de jeu. —Et en fait, se classe bien en dessous de la moyenne en termes d’efficacité parmi les ailes de la NBA. Une statistique sombre: sur 39 joueurs qui ont tenté au moins 500 tirs cette saison, Barrett se classe 37e pour le pourcentage de tir réel, devant seulement Russell Westbrook, essayant d’ignorer Father Time pour les curieux Wizards, et non. Je choisis Anthony Edwards, raté sur les loups lugubres et dysfonctionnels.

L’inclinaison de verre à moitié pleine: La majeure partie de ces dégâts est survenue au début de la saison, grâce à une séquence de quatre matchs au cours de laquelle Barrett a raté 21 triplés consécutifs. Au cours de ses 27 derniers matchs, Barrett a tiré 59 pour cent à la jante, 39 pour cent du milieu de gamme, 48 pour cent de la terre à 3 points et 75 pour cent à la ligne de faute – toutes des augmentations spectaculaires au cours de sa saison recrue, et suffisamment pour produire un. 576 pourcentage de tir réel, juste au-dessus de la moyenne de la ligue.

Cette marque à longue distance est vouée à régresser au moins un peu, mais passer de l’un des tireurs les moins efficaces de la NBA à une menace moyenne de la ligue en l’espace d’un an offre des raisons d’être optimiste quant à la façon dont le tir de Barrett – et avec elle, à quel point il peut être dangereux en tant que menace de demi-terrain – pourrait continuer à se développer. Une grande chose à surveiller dans les années à venir: si Barrett peut ajouter le pull-up 3 à son jeu. À l’heure actuelle, il prend presque entièrement des 3 catch-and-shoot créés par un coéquipier, tentant seulement deux triples de pull-up au cours de cette séquence de 27 matchs. Ces tractions sont devenues la pièce de monnaie du royaume parmi les meilleurs buteurs; la liste des joueurs qui en prennent plusieurs par match et les font à un clip moyen de la ligue comprend un très grand nombre de gars qui ont soit fait des équipes All-Star, soit semblent être sur le point de le faire. Si Barrett peut devenir quelqu’un qui punit les défenseurs passant sous les écrans en tirant vers le haut et en faisant pleuvoir le feu, cela pourrait changer radicalement à la fois la géométrie de l’attaque des Knicks et la trajectoire de sa carrière.

Barrett a encore un long chemin à parcourir pour être considéré comme un opérateur toujours viable dans le jeu à deux, mais il enregistre plus de biens en tant que gestionnaire de balle dans le pick-and-roll que la saison dernière, et marque plus efficacement. qu’il ne l’a fait en tant que recrue. Il a l’air plus à l’aise pour naviguer dans des espaces restreints, serpentant autour du gros pour revenir à sa main gauche dominante, se rendre à son endroit préféré et tirer ou jouer.

Il a montré un meilleur toucher de la gamme de flotteurs – encore une fois, pas d’élite, mais mieux – ce qui lui donne un menu d’options plus diversifié lorsqu’il attaque la peinture. En tant que recrue, il essayait souvent de se frayer un chemin jusqu’à la jante et de finir par se faire envelopper par des protecteurs de jante en attente. Maintenant, il a toujours la force de déséquilibrer les défenseurs qui glissent et de créer de l’espace, mais il a également assez de confiance pour laisser le tir voler un battement plus tôt, avant que les bloqueurs de tir puissent bondir:

Ce confort croissant en dehors du dribble s’est également manifesté dans le jeu de Barrett. Il a l’air plus à l’aise en tant qu’animateur de drive-and-kick, profitant du fait que la liste des Knicks de cette saison comprend plus de coéquipiers qui peuvent réellement faire tomber un look à 3 points s’il en crée un. Comme l’a noté Mike Vorkunov de L’athlétique, Barrett a déjà aidé sur plus de victoires à 3 points cette saison en seulement 39 matchs qu’il ne l’a fait en 56 en tant que recrue:

Il a également montré un penchant pour glisser une passe intérieure habile vers un gros rouleau ou un cutter:

Ces aperçus de la création de jeux hors du terrain piquent votre intérêt, vous amenant à vous demander à quoi cela pourrait ressembler si Barrett devait plus fréquemment diriger la série lui-même. Ces opportunités ont été rares et espacées: aucun joueur de la ligue n’a accumulé plus de minutes ensemble que Barrett et Randle. Mais le temps de moi n’a généralement pas été aussi chaud.

Alors que New York a surclassé ses adversaires en 140 minutes RJ-no-Randle, il l’a fait grâce à la force de sa défense, ne marquant que 103,9 points pour 100 possessions non liées aux ordures – un taux anémique qui se situerait en dessous de la ligue. pire Cavaliers pour la dernière place en efficacité offensive sur toute la saison. Lorsqu’il vole en solo, Barrett ne tire que 18 pour 62 depuis le terrain (29 pour cent) et 1 pour 11 depuis les profondeurs. Son taux d’utilisation est également resté essentiellement stable pendant ces minutes – ce qui signifie qu’il ne saisit pas exactement l’occasion d’assumer une plus grande part de la charge de création de plans lorsque Randle est assis.

Une grande partie de cela, cependant, a à voir avec qui est sur le plancher. Idéalement, ces deuxièmes unités donneraient à Barrett la chance de gérer le ballon plus, de faire du pick-and-roll avec un centre de pression sur la jante et de jouer pour lui-même ou pour les autres. Cette liste de Knicks lui donne le coureur de jante de Mitchell Robinson (une fois de retour d’une main fracturée) ou de Nerlens Noel, mais cela garantit également qu’il partagera le terrain avec un meneur de balle dominant qui ne peut pas / ne le fait pas. tirez 3 (Payton) et gardes combo qui sont plus efficaces avec le ballon dans leurs mains (Derrick Rose, Alec Burks, Austin Rivers) que de jouer dessus pour maximiser l’espace et les opportunités pour Barrett de cuisiner.

Entourer Barrett de tireurs à faible usage et l’encourager à créer pourrait débloquer son jeu de facilitation naissant… ou, du moins, offrir un meilleur contexte pour évaluer sa capacité à servir de véritable pièce maîtresse offensive. Compte tenu du rôle central qu’il joue dans les plans futurs des Knicks, mettre l’accent sur le développement de Barrett en tant que meneur de jeu semble que cela devrait être l’une des principales priorités du nouveau brain trust des Knicks. Alors que le flirt continu des Knicks avec .500 a envoyé des visions d’une place en séries éliminatoires dansant dans la tête des fans, Thibodeau a commencé à montrer une tendance à se pencher dans l’autre sens: Barrett a en moyenne sept minutes de moins par match depuis le 1er février. il a eu jusqu’à la fin de janvier, y compris quatre matchs dans lesquels il n’a pas été brûlé au quatrième quart.

De cette façon, Barrett représente le dilemme inattendu dans lequel se trouve New York. Une équipe en reconstruction avec la masse salariale la plus basse de la ligue, qui devrait avoir plus de 40 millions de dollars d’espace de plafond cette intersaison et qui contrôle neuf choix de premier tour dans les sept prochaines ébauches, devrait probablement avoir une vision à long terme en ce qui concerne le développement des joueurs et l’expansion de la compétences des jeunes talents susceptibles de rester sur le long terme. Une équipe qui est à la septième place, qui a ce qui ressemble à au moins une chance de jouer au tournoi de play-in, et qui est entraînée par quelqu’un pour qui «la vision à long terme» revient à «regarder au bout du banc pour voir s’il peut trouver d’autres anciens Bulls, peut-être Keith Bogans, à remplacer »aura probablement des priorités différentes, cependant.

Les Knicks, pour l’instant, sont les deux. Cela, pour être clair, est un beaucoup meilleur problème à avoir que ceux que la plupart des fans s’attendaient à affronter cette saison. C’est toujours un problème qu’ils doivent résoudre, cependant, et bien que la franchise soit un peu coincée entre les stations, Barrett l’est aussi – avec son rôle, mais maintenant dans une équipe trop bonne pour le placer dans le genre de rôle qui le permettrait nous pour voir s’il est une star.