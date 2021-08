Grindcore Legends Terrorizer signe avec des enregistrements de maux d’oreille

Icônes de grindcore américain TERRORISANT ont signé un accord mondial avec Dossiers sur les maux d’oreille.

Avant le batteur Pete Sandoval enregistré ANGE MORBIDEpremier album de, 1989’s “Autels de la folie”, il a joué sur deux démos et un split album avec son groupe d’origine TERRORISANT. Aujourd’hui, le premier long métrage du groupe en 1989 “La Chute du Monde” est toujours considéré comme le summum du death metal et du grindcore, avec des blast-beats incroyablement rapides et une contrebasse ainsi qu’une attaque blitzkrieg du regretté guitariste Jesse Pintado (MORT PAR NAPALM) et ex-chanteur Oscar Garcia (LA NAUSÉE). La gamme 1989 a été complétée par Sandoval et puis camarade ANGE MORBIDE compagnon de groupe David Vincent à la basse.

Au cours des vingt-trois prochaines années, Sandoval a pris du temps entre ANGE MORBIDE albums avec lesquels continuer à travailler TERRORISANT, enregistrant deux autres longs métrages cataclysmiques, 2006 “Des jours plus sombres à venir” et 2012 “Des hordes de zombies”. Six ans sur l’autoroute en feu, TERRORISANT sorti en 2018 “Attaque caustique”, décrit à l’époque comme « leur album le plus lourd et le plus éclectique à ce jour ».

Mal d’oreille fondateur et directeur général Digby Pearson a commenté : “TERRORISANT a été l’un des premiers groupes avec lesquels j’ai travaillé et a été de véritables pionniers du grind, à l’époque où seule une poignée de musiciens jouaient même du metal extrême. Le groupe a duré trop peu de temps car deux membres ont rapidement rejoint d’autres groupes (MORT PAR NAPALM et ANGE MORBIDE) qui ont tous deux commencé à faire le tour du monde et n’ont jamais regardé en arrière. Travailler avec TERRORISANT encore une fois, en 2021… Enfin… Il est temps pour eux d’occuper le devant de la scène dans le monde du grindcore qu’ils ont contribué à créer.”

Sandoval a déclaré : “Pour moi, ce n’est pas seulement un moment passionnant et enthousiaste de ma vie pour travailler à nouveau avec Creuser Pearson, Al et le reste du Mal d’oreille personnel, mais cela ramène aussi d’une manière ou d’une autre des souvenirs forts et inoubliables du début des années 90 et ainsi de suite. Nous ne pouvons jamais oublier les albums classiques comme TERRORISANT‘s “La Chute du Monde” et ANGE MORBIDE‘s ‘Autels de la folie’ et « Heureux les malades », qui nous a aidés à grandir musicalement et mentalement, et a aidé à façonner et à préparer la route pour des tonnes d’autres jeunes groupes à suivre et à réussir. Nous l’avons fait avec Mal d’oreille! J’attends donc avec impatience un nouveau puissant et majestueux TERRORISANT libération et pour une relation positive, excellente et fructueuse avec Mal d’oreille. Merci les gars!”

TERRORISANT chanteur et bassiste Sam Molina a ajouté : « Nous sommes très reconnaissants d’avoir l’opportunité de signer avec Dossiers sur les maux d’oreille et attendons avec impatience une relation de travail fructueuse avec un label possédant l’histoire exceptionnelle qui Mal d’oreille a dans l’industrie de la musique.”

TERRORISANT guitariste Lee Harrison a déclaré : « Il se passe beaucoup de choses avec le TERRORISANT camp et nous sommes heureux d’annoncer la nouvelle signature avec Dossiers sur les maux d’oreille. Nous savons Digby et Al sont très favorables à ce que nous faisons et attendent avec impatience de grandes choses à venir. C’est super d’avoir une équipe puissante derrière nous pour ce prochain record. J’ai hâte de voir tous les fans sur la route quand nous sortirons et soutiendrons la sortie.”

TERRORISANT est:

Pete Sandoval – tambours



Lee Harrison – guitare



Sam Molina – basse/voix

