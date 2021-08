Grinder Blues de Doug Pinnick sort le clip de “Gotta Get Me Some Of That”

BLEU MOULIN — le trio hard rock blues avec Doug “Dug” Pinnick (KING’S X) à la basse et au chant, guitariste et chanteur Jabo Bihlman, et Écossais “Petit” Bihlman à la batterie, aux percussions et au chant – a sorti le clip de la chanson “Je dois m’en procurer une partie”. Le morceau est le premier single du deuxième album du groupe, “El Dos”, dont la sortie internationale est prévue le 24 septembre via Metalville Records.

BLEU MOULIN offre un son énergique et écrasant et une écriture de chansons à part entière, apportant une touche fraîche et contemporaine à la tradition du blues.

“L’idée de la musique était de rester à l’écart des clichés et du rock out,” Pinnick explique. “Si nous avions l’impression de nous diriger vers des chansons qui semblaient être du blues standard sur le plan des paroles ou de la musique, nous nous sommes fait un devoir de virer dans la direction opposée.”

BLEU MOULIN‘ nouvel album est comme une dose d’adrénaline au cœur du genre. Ses 10 chansons originales à haute tension pétillent d’une virtuosité casse-cou et d’un rock à l’énergie débridée.

“Nous essayons de repousser les limites d’un genre qui peut être périmé si vous ne faites pas attention”, Jabo explique. “Mais nous avons le bon mélange de côtelettes, d’énergie et d’amour pour le blues pour vraiment y insuffler du feu.”

“El Dos” liste des pistes :

01. Un autre chemin



02. Tout le monde



03. Je dois m’en procurer



04. Qui veut une fessée



05. Quand l’orage arrive



06. Quelqu’un



07. Tenir à l’écart



08. Tiens-moi près



09. La main de Dieu



dix. Roi sans trône

Dans une interview de 2014 avec Blues.gr, Pinnick a déclaré à propos de BLEU MOULIN‘ premier LP: “Nous voulions faire un disque basé sur le blues qui soit traditionnel, mais tordu, avec des paroles typiques du blues mais aussi avec une torsion, et nous assurer qu’il sonne comme si nous nous amusions.”



