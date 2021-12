Grip Invest : Gagnez de l’argent en ligne en investissant dans des véhicules, du matériel, du mobilier loués aux entreprises – voici comment

Grip met ces options d’investissement à revenu fixe à haut rendement à la disposition des investisseurs en résolvant les deux – une taille minimale de ticket faible et une excellente expérience utilisateur

La plupart des investisseurs en Inde se voient proposer des opportunités telles que les dépôts à terme, les petits comptes d’épargne, les fonds communs de placement, les marchés boursiers et même la crypto-monnaie. Alors que les options d’investissement liées au marché ont une composante de volatilité et doivent avoir une allocation appropriée dans le portefeuille, les options à revenu fixe n’offrent pas toujours de véritables rendements corrigés de l’inflation. Ainsi, les investisseurs n’ont pas beaucoup d’options pour se constituer un portefeuille de placements diversifié et sain. La plate-forme d’investissement nouvelle génération Grip Invest offre aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille en leur permettant d’accéder à des produits à revenu fixe à haut rendement tels que le financement par crédit-bail ou le financement de stocks.

Dans une interaction par e-mail avec FE Online, Nikhil Aggarwal, fondateur et PDG, Grip Invest partage des détails sur la plate-forme d’investissement et les risques associés. Extraits :

Qu’est-ce que Grip Invest et que propose-t-il ?

Grip Invest est une plate-forme d’investissement nouvelle génération qui vise à agir comme un marché pour a) les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille d’investissement en investissant dans des opportunités adossées à des actifs à rendement plus élevé, et b) les entreprises cherchant à tirer parti du financement par crédit-bail et à accéder à de nouvelles formes de capitale.

Grip Invest a démarré ses activités au milieu de la pandémie en 2020 et a proposé le financement par crédit-bail en tant que produit. Nous offrons aux investisseurs la possibilité de co-investir de l’argent dans des actifs de location – tels que des véhicules électriques, des meubles, des batteries de véhicules électriques, des équipements de cuisine en nuage, etc. – via notre plate-forme. Cela permettrait en outre à ces entreprises de se développer sans lever de fonds propres ni de dettes, mais en utilisant le crédit-bail comme une forme de capital de croissance. Les investisseurs, quant à eux, obtiennent des rendements mensuels fixes.

La pandémie de Covid a contraint les entreprises à fermer leurs bureaux. De nombreuses entreprises envisagent désormais d’adopter un modèle de travail hybride. Dans ces conditions, quel est le potentiel de croissance des fonds investis via Grip Invest ?

Alors que Covid a lancé de nombreux défis, il a également créé de nombreuses opportunités. Alors que de nombreuses entreprises envisagent un modèle hybride, les espaces de coworking sont devenus de plus en plus demandés. Ils permettent aux entreprises d’augmenter et de réduire les sièges selon les besoins. Les espaces de co-working sont des candidats idéaux pour le déploiement des fonds investis via Grip car ils travaillent sur des modèles d’actifs légers et un fournisseur d’espaces de co-working a besoin d’étendre rapidement sa présence.

Un autre exemple est la livraison du dernier kilomètre – Covid a augmenté le commerce électronique ainsi que le segment de la livraison hyperlocale. Cela a entraîné une augmentation des dépenses d’investissement tout au long de la chaîne de valeur : plus d’entrepôts, plus de flotte logistique tierce, plus de flotte de livraison sur le dernier kilomètre, etc. Cela a créé une énorme opportunité pour Grip.

Enfin, l’adoption croissante d’EV a créé une grande opportunité de déploiement pour Grip. Au cours des 10 prochaines années, les nouveaux équipementiers auront besoin de machines de fabrication, les opérateurs auront besoin d’un parc automobile et de nouveaux équipements de charge seront déployés dans tout le pays.

À une époque où il existe des possibilités d’investissement faciles comme les fonds communs de placement et même la cryptographie, pourquoi les gens devraient-ils investir via Grip Invest ?

S’il y a un principe d’investissement avec lequel 99,9% des gens sont d’accord, c’est qu’un portefeuille diversifié est bon. Chaque investissement sert son propre objectif et les investisseurs doivent choisir une combinaison qui convient le mieux à leur appétit risque-rendement.

Les fonds communs de placement et la cryptographie sont devenus particulièrement populaires en raison (a) de la petite taille des transactions minimales permettant à tout le monde de participer (b) de l’expérience d’investissement numérique et de la gestion de portefeuille simplifiées.

Malheureusement, la même chose ne s’est pas produite pour d’autres catégories d’actifs alternatifs, en particulier dans le domaine des titres à revenu fixe. Les fonds communs de placement et la cryptographie sont des instruments liés au marché à forte volatilité. Grip met ces options d’investissement à revenu fixe à haut rendement à la disposition des investisseurs en résolvant les deux – une taille de ticket minimale faible et une excellente expérience utilisateur. Les investisseurs devraient également rechercher et pas seulement investir dans de telles opportunités pour constituer un portefeuille d’investissement plus sain et plus diversifié.

Quels sont les risques liés à l’investissement via Grip invest ?

Le plus grand risque pour l’investisseur est que deux événements se produisent simultanément – (a) la société qui loue l’actif ne paie pas et (b) l’actif loué ne peut pas être récupéré et monétisé pour récupérer de la valeur. Comme les deux événements doivent se produire pour que les investisseurs perdent du capital, la probabilité de perte en capital est réduite. Ceci est très différent des prêts aux entreprises non garantis (comme l’escompte de factures) ou des prêts P2P où le financement n’est adossé à aucun actif récupérable.

Pour protéger davantage les investisseurs et atténuer le risque de défaut, Grip prend les mesures suivantes pour chaque transaction :

Identifiez les actifs et les entreprises à investir et concluez des accords avec des partenaires de location qui répondent à nos critères financiers et de risque. L’un de nos critères clés est que l’entreprise doit avoir un investisseur en PE/VC bien considéré, cela garantit des normes élevées de gouvernance d’entreprise

Prenez un dépôt de garantie de 7,5% à 15% au début de la transaction.

Assurer des remboursements mensuels accélérés de manière à ce que 40 à 50 % du capital de l’investisseur soit remboursé dans les 12 premiers mois de l’investissement.

Suivi de l’investissement sur la durée et examen des performances financières et opérationnelles des locataires.

Construit un écosystème de pièces pour la récupération des actifs, la revente ou la relocation. Nous avons plus de 70 partenaires de location et avons en fait notre propre écosystème pour relouer les actifs

Nous avons déjà retourné 26+ Cr en investissements à nos utilisateurs et n’avons eu aucun défaut jusqu’à ce jour.

Notre produit est actuellement disponible pour les Indiens résidents et non-résidents. Nous ciblons les investisseurs, en particulier des groupes de revenu des classes moyennes et supérieures, qui cherchent à équilibrer leur portefeuille. Les investisseurs peuvent investir aussi peu que 20 000 INR via notre plateforme.

Fournissez-vous une garantie/sécurité pour le fonds investi ?

Grip Invest sensibilise ses clients aux différentes opportunités que la location et le financement des stocks leur offrent. Cependant, la décision finale d’investir reste entre les mains des investisseurs. Nous ne prenons aucune décision et n’offrons aucune garantie. Nous offrons une plate-forme où les investisseurs peuvent venir, évaluer les opportunités et prendre des décisions d’investissement.

Quel est le retour sur investissement que l’on peut attendre via Grip invest ? Est-ce assuré ?

Nos investisseurs peuvent investir au moins 20 000 INR pour un TRI avant impôt de plus de 20 %. Une autre façon de voir les rendements est que s’ils devaient garder leur argent investi dans des actifs sur Grip, ils obtiendraient un rendement annuel avant impôt de 20 %.

Chaque opportunité d’investissement que nous sélectionnons et présentons sur notre plateforme offre des rendements différents. Avant de continuer, les investisseurs peuvent consulter des informations détaillées sur toutes les opportunités de crédit-bail actives. Ils ont également la possibilité de calculer les rendements qu’ils recevraient sur un investissement particulier.

Est-il légal d’investir via Grip Invest ?

Oui, il est légal d’investir via Grip. Nous avons recueilli l’opinion de certains des cabinets d’avocats les plus connus d’Inde sur la structure d’investissement et les réglementations régissant notre activité. En fait, les gens de la profession juridique et CA comptent parmi nos plus grandes clientèles!

Combien de personnes ont investi via Grip Invest ? Et quel montant a été investi ?

Les 15 derniers mois ont été un voyage incroyable pour Grip Invest. Nous avons construit une communauté de plus de 150 000 investisseurs (composés d’Indiens résidents et non-résidents), réalisant des investissements dans 322 villes dans 42 pays dans le monde. De plus, nous avons facilité la location d’actifs d’une valeur de 150 crore INR.

