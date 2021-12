Grippe aviaire au Kerala : 12 000 canards ont été abattus dans le district d’Alappuzha au Kerala, restrictions imposées dans les zones touchées

L’année dernière également, le district a signalé l’épidémie de grippe mais a été contenue parce qu’elle était de nature localisée. (Image PTI)

Un total de 12.000 canards ont été abattus dans le quartier numéro 10 du Thakazhi gram panchayat dans le district d’Alappuzha au Kerala après que l’État a signalé des cas de grippe aviaire jeudi. Les oiseaux abattus ont été enterrés en toute sécurité dans un rayon d’un kilomètre dans le 10e quartier de Thakazhi panchayat. Les éleveurs d’animaux seront indemnisés conformément aux normes gouvernementales, a déclaré le ministre de l’élevage J Cinchu Rani dans la capitale de l’Etat.

Le quartier numéro 10 du Thakazhi gram panchayat et la zone ont été déclarés zone de confinement, des restrictions strictes à la circulation des personnes et des véhicules ont été imposées. L’utilisation et la vente d’œufs, de viande et de fumier de canards, de poulets, de cailles et d’oiseaux domestiques dans la zone touchée ont également été interdites dans la zone touchée.

Le collecteur du district d’Alapuzha a présidé vendredi une réunion d’urgence et a décidé d’intensifier ses mesures pour empêcher la propagation de la grippe aviaire à d’autres régions comme Champakulam, Nedumudi, Muttar, Viyapuram, Karuvatta, Thrikkunnapuzha, Thakazhi, Purakkad, Ambalapuzha Sud, Ambalapuzha Nord, Edathva les panchayats et les zones de la municipalité de Harippad où des restrictions sont applicables.

Alors que les équipes d’intervention rapide seront déployées dans les zones touchées et distribueront des médicaments préventifs à la population, le Département du bien-être animal assurera le service des équipes d’intervention rapide et enterrera les oiseaux.

Le conservateur adjoint des forêts, quant à lui, surveillera et examinera si les oiseaux migrateurs dans les zones touchées ont été infectés par la maladie. Le département de l’élevage a été invité à soumettre des rapports quotidiens sur les activités de prévention de la grippe aviaire.

Le département de l’élevage de l’État a confirmé jeudi la grippe aviaire (H5N1)) après que des rapports faisant état de certains échantillons envoyés à l’Institut national des maladies animales de haute sécurité de Bhopal se soient révélés. Un total de 140 échantillons ont été envoyés pour des tests et 26 échantillons ont été testés positifs pour la grippe aviaire.

L’année dernière également, le district a signalé l’épidémie de grippe mais a été contenue parce qu’elle était de nature localisée. La grippe aviaire peut se propager aux humains dans des conditions rares, et si cela se produit, elle peut déclencher une transmission de personne à personne, ont déclaré les experts.

