Grippe aviaire : voici les mesures prises par le gouvernement du Tamil Nadu pour prévenir une épidémie de grippe aviaire

Les fermes avicoles du Tamil Nadu ont également été interdites de vendre des poussins et de la volaille originaires du Kerala, a déclaré le gouvernement de l’État dans un communiqué officiel.

Le Tamil Nadu a pris toutes les mesures préventives possibles pour éviter la propagation de la grippe aviaire à la suite d’une épidémie dans le Kerala voisin, a annoncé aujourd’hui le gouvernement de l’État.

Le gouvernement a mis en place 1 061 équipes d’intervention rapide, chacune dirigée par un vétérinaire assistant, dans tous les districts. Un panel multidépartemental travaille également à prévenir la transmission du virus qui cause la grippe aviaire. Le Centre a notifié une épidémie de grippe aviaire chez des canards dans le district d’Allapuzha au Kerala en décembre.

Dans six districts frontaliers du Kerala – les Nilgiris, Tiruppur, Coimbatore, Tenkasi, Theni et Kanyakumari – le gouvernement du Tamil Nadu a déployé des équipes de surveillance dans 26 postes de contrôle frontaliers temporaires inter-États. Ces équipes, composées de membres du personnel du Département de l’élevage, effectueront une surveillance 24 heures sur 24 pour empêcher les camions et les véhicules transportant des canards vivants, des poulets, des cailles, des dindes, des œufs et des œufs à couver, des aliments pour volaille et du fumier du Kerala d’entrer dans le Tamil Nadu . Les équipes ont déjà refusé l’entrée à 364 véhicules.

Tous les autres véhicules en provenance du Kerala sont désinfectés aux postes de contrôle. Les fermes avicoles du Tamil Nadu ont également été interdites de vendre des poussins et de la volaille originaires du Kerala, a déclaré le gouvernement de l’État dans un communiqué officiel.

Le gouvernement du Tamil Nadu a également conseillé au Département de l’environnement et des forêts de signaler immédiatement les épidémies de virus ou les décès d’oiseaux migrateurs dans les parcs zoologiques ou les sanctuaires de faune aux institutions vétérinaires les plus proches.

Le Comité national de coordination des œufs (NEEC-Namakkal), le Comité de coordination des poulets de chair (BCC-Palladam) et la Tamil Nadu Poultry Farmers Association (TNPFA) se sont vu interdire d’acheter ou d’apporter des poussins, des oiseaux, des œufs et des produits à base d’œufs, et de la volaille. articles connexes, y compris les aliments, du Kerala. Les fermes avicoles, d’autre part, ont reçu l’ordre de mettre en œuvre des mesures de biosécurité strictes.

Les départements de la santé publique et de l’environnement et des forêts du Tamil Nadu, le Southern Railway, le NEEC, le BCC et le TNPFA font partie d’un comité interministériel qui coordonne avec les collecteurs de district pour prévenir une épidémie de grippe aviaire dans l’État.

