Grippe saisonnière : la vaccination est-elle nécessaire et où se la procurer ?

De nouveaux vaccins contre la grippe sont développés deux fois par an alors que les virus de la grippe subissent des changements rapides

La grippe saisonnière est l’une des maladies récurrentes à avoir touché des personnes de toutes les sections et de tous les groupes d’âge. Populairement connue sous le nom de grippe, il s’agit d’une infection virale respiratoire qui peut entraîner des complications comme une pneumonie et une hospitalisation comme dans le Covid-19.

Contrairement à d’autres maladies respiratoires virales, la grippe peut provoquer une maladie grave et d’autres complications potentiellement mortelles chez de nombreuses personnes. La grippe survient dans 20 à 30 % des cas chez les enfants et dans 5 à 10 % des cas chez les adultes.

La grippe est un problème de santé publique et, par conséquent, les vaccins antigrippaux sont administrés à des fins de protection. Étant donné que le virus causant la grippe évolue rapidement, les vaccins sont développés deux fois par an. La vaccination contre la grippe diminue la gravité de la maladie et réduit le risque d’hospitalisation. La vaccination empêche les chances de propagation de la vaccination aux membres de la famille.

Différents types de vaccins contre la grippe saisonnière disponibles

Les vaccins injectables et intranasaux sont les deux vaccins antigrippaux les plus courants fabriqués par Serum Institute, l’un des fabricants de vaccins antigrippaux. Le vaccin intranasal, fabriqué par SII est administré en spray dans les narines

La voie d’administration intranasale permet d’éviter les réactions et les douleurs associées aux injections. Le vaccin fonctionne en imitant les attaques virales et offre un avantage unique. Les vaccins antigrippaux injectables, d’autre part, provoquent des effets secondaires mineurs comme des rougeurs, des douleurs au site d’injection, des nausées, des maux de tête légers et de la fièvre.

Cependant, les vaccins contre la grippe ne sont administrés que dans les hôpitaux privés et non dans les établissements de santé gouvernementaux, a déclaré l’ancien membre du Groupe consultatif technique national indien, le Dr Ajay Gambhir. Les vaccins contre la grippe sont disponibles auprès des fournisseurs de vaccins et ne sont administrés que sur ordonnance et sur recommandation d’un médecin-conseil.

Le vaccin contre la grippe peut-il protéger contre le Covid-19

Les symptômes de Covid-19 et les symptômes de la grippe saisonnière sont assez similaires et sont censés prévenir le Covid dans une certaine mesure. Selon SII, il réduit le stress des tests de chevauchement des symptômes. la vaccination contre la grippe n’empêche pas Covid, elle aidera certainement à différencier Covid vs grippe saisonnière et aidera à identifier les cas de Covid.

Les vaccins contre la grippe sont disponibles à l’hôpital Cloudnine dans les villes métropolitaines, notamment Chennai, Pune, Bengaluru, Chennai, New Delhi, Noida, etc. Ils sont également disponibles à la clinique Apollo, à l’hôpital Motherhood, aux hôpitaux Manipal, etc.

