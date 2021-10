Grisonnement, génération X et saut générationnel

La culture des jeunes vit. Mais certaines femmes vieillissent contre la machine.

Cela signifie plus que vous ne le pensez.

Les filles peuvent devenir grises dès l’âge de 13 ans. Les adolescents qui deviennent prématurément argentés abandonnent ce qui aurait été la réponse standard basée sur la honte du passé, se précipitant pour acheter de la teinture pour les cheveux. Aujourd’hui, des adolescents aux cheveux gris et dans la vingtaine rejoignent leurs frères aux cheveux noirs et roux, blonds et bruns, et ce qui aurait suscité des regards il y a dix ans semble soudainement normal.

Laisser pousser l’argent et le gris naturels a précédé la pandémie de plusieurs années, mais ce que Glamour appelle «la révolution des cheveux gris» a explosé pendant le verrouillage de 2020. « Je me souviens avoir eu l’impression que c’était une chose idiote à s’inquiéter en ce moment », a déclaré au Washington Post une femme texane de 39 ans qui avait déjà teint sa crinière toutes les trois semaines. D’innombrables femmes teignent si souvent qu’elles ne peuvent pas imaginer à quoi ressemblerait le naturel. « La curiosité a pris le dessus. Je pense que l’une des choses qui m’a surpris, c’est que je l’aime vraiment.

Inspirées par la tendance d’une décennie, les femmes du millénaire dans la vingtaine et la trentaine qui ne sont pas encore naturellement grises ont également adopté le look « granny grey ». À Manhattan, où j’habite, les jeunes femmes aux cheveux gris sont tellement banales que personne ne leur jette un second regard. Ironiquement, ces coiffures Benjamin Buttons utilisent des produits chimiques toxiques pour obtenir un look naturel.

Désormais, la robe « grannycore » fait fureur. (Les synonymes incluent grand-mère chic et une infraction à la langue anglaise, grand-millénaire.)

L’anti-style est devenu un style haut de gamme. Les jeunes professionnels urbains paient le prix fort pour de longues robes informes à imprimé floral avec des imprimés rappelant un sac d’alimentation des années 1930. Dorothea Lange rencontre Saks.

Vous n’avez pas besoin d’un doctorat en psychologie culturelle pour détecter l’impulsion nostalgique ici. COVID-19 a incité de nombreuses personnes à repenser leurs priorités, à se retirer de la course folle. Des millions de personnes abandonnent le marché du travail ; un salon de l’emploi organisé à l’aéroport de Denver qui attendait 5 000 candidats n’en a reçu que 100. Des millions d’autres sont passés des grandes villes à la campagne et il n’y a aucun signe qu’ils y retournent un jour. Les demandes d’admission à l’université sont en baisse, une tendance stimulée par les jeunes hommes qui craignent d’obtenir leur diplôme avec un lourd fardeau de dettes d’études. Envie de simplicité et de confort tout en disant adieu à un monde de plus en plus cruel, les Américains veulent revenir à l’essentiel.

Le vieux semble basique.

Bien sûr, la mode est une façade. Bien sûr, vous voulez ressembler à grand-mère. Mais voudriez-vous l’embaucher?

La Silicon Valley, ses principaux employeurs peuplés de manière disproportionnée de jeunes PDG, continue de maintenir l’âgisme comme l’une de ses valeurs religieuses fondamentales. La discrimination contre les travailleurs de plus de 35 ans est si répandue qu’une publicité exprimant un sentiment différent a fait la une des journaux nationaux. « Contrairement à la Silicon Valley, nous ne faisons pas de discrimination en fonction de l’âge », lit-on dans une liste d’août pour un développeur de logiciels senior par une startup basée à Chicago. « L’expérience compte. Nous embauchons des personnes âgées. (Et les jeunes aussi.) »

D’un autre côté, vous pourriez sortir avec grand-mère. 90% des hommes disent qu’ils sortiraient avec quelqu’un de dix ans ou plus.

Que nous soyons paranoïaques ou reconnaissions clairement la vérité objective, ceux d’entre nous dans cet endroit démographique de la génération X jamais doux à tout âge soupçonnent que les Millennials ne nous ignorent pas simplement – nous y sommes habitués – mais complotent activement notre disparition. Si vous avez plus de 40 ans ces jours-ci, les médias de masse ne prennent pas la peine de couvrir le livre que vous avez écrit, le groupe pour lequel vous chantez ou les choses que vous aimez acheter. Ce désir de paraître vieux, vraiment vieux, nettement plus vieux que moi à 58 ans, me rappelle que la politique générationnelle n’est pas seulement personnelle, elle est familiale.

Les millennials imitent la mode des mamies. Qui sont les mamies maintenant ? Pas la génération X de 15 ou 20 ans de plus qu’eux. Les mamies d’aujourd’hui sont les parents des baby-boomers et de la génération Y. C’est un autre exemple de « saut générationnel », le phénomène culturel consistant à garder la mémoire d’une génération en faisant de tout ce qui est cool, désirable, rentable, etc. la provenance de ceux qui sont plus jeunes et plus âgés, mais pas vous.

La génération X a été dépassée générationnellement tout au long de sa vie. Ils n’ont jamais eu et n’auront jamais de président à eux. Ils n’ont jamais eu le bon âge pour plaire aux employeurs qui recherchaient toujours des personnes plus âgées pour être des patrons et des plus jeunes pour des postes de premier échelon. Leurs icônes culturelles sont régulièrement snobées et marginalisées par les gardiens culturels.

Maintenant que les Xers sont d’âge moyen, c’est cool d’être vieux ou d’avoir l’air vieux. Prenez ceci à la banque : une fois que la génération X entrera dans la vraie zone grise des plus de 65 ans, les appels à éliminer/privatiser la Sécurité sociale reviendront et se moquer des personnes âgées redeviendra de rigueur. Personne ne voudra paraître, encore moins être vieux.

