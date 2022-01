Grizz et Bulls sont réels. Plus des éloges pour Becky Hammon

Verno et KOC se lancent directement dans la victoire des Grizzlies hier soir contre les Nets (00:50). Le KOC est à fond sur le Grizz et pense qu’il ne fait que s’améliorer. En regardant les Nets, les gars débattent des problèmes fondamentaux pour l’équipe (10:51). Les gars continuent d’être surpris par la qualité de DeMar DeRozan et à quel point il a élevé les Bulls cette saison (19:39). Luka Doncic est revenu sur le terrain ce week-end et les gars discutent de la façon dont il peut continuer à grandir en tant que joueur (29:51). Ils discutent également de la soirée de carrière d’Anfernee Simons contre les Hawks, de la question de savoir si Jerami Grant peut redevenir un joueur de rôle s’il est échangé, de l’enthousiasme suscité par le retour de Klay Thompson et du désordre qui règne à Houston (39:37). Enfin, ils discutent du départ de Becky Hammon des Spurs pour entraîner la WNBA (55:43).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur : Jessie Lopez

