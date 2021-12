Grizzlies et Blazers pressent un West sur le point d’exploser

La Conférence Ouest a presque toujours été, depuis la retraite de Michael Jordan, meilleure que la Conférence Est. L’hégémonie a été curieusement prédominante et s’est transformée en data, en anneaux plus nombreux d’un côté que de l’autre et, surtout, en compétitivité suprême. Et il semblait que les choses avaient commencé à changer ces dernières années, mais la dérive de ce que nous avons vécu cette saison nous a montré que, bien qu’à l’Est il y ait plus de talent et de compétition, l’Ouest n’a pas cessé d’être, pas pour un moment unique. , aussi tachycardique qu’avant (ou comme toujours). Et l’existence du play-in n’a fait qu’augmenter ce sentiment de nervosité et d’urgence qui accompagne la NBA depuis des temps immémoriaux.. Et dont la concurrence elle-même vit et boit sans dissimulation et avec une grande efficacité.

Les Grizzlies sont cinquièmes dans l’Ouest. Les Blazers, dixièmes. Au total, cinq places à l’extérieur avec seulement… un demi-jeu de différence. Le 11-10 du premier est le 11-11 du second. Un fait froid qui jette beaucoup de lumière sur ce que ces deux équipes ont été et sont, le processus dans lequel ils se trouvent et la façon dont ils font les choses. Les Grizzlies, en pleine reconstruction fulgurante, dans un petit marché qui se dessine parmi les grands. Portland, dans une déconstruction indésirable typique d’un projet qui se termine mais que la franchise elle-même ne veut pas abandonner. Et entre les deux équipes se trouvent Clippers, Wolves, Lakers et Nuggets. Les Mavericks, quatrièmes, ont une fiche de 10-9 et sont dans le même combat. Bien sûr, le Jazz (troisième avec 14-7) et les Kings (onzième avec 8-14) sont un peu un record et sont loin d’être atteints… ou d’atteindre, bien sûr.

RAPTORS DE TORONTO 91 – 98 GRIZZLIES DE MEMPHIS

Victoire importante des Grizzlies au Canada. Deuxième match gagné d’affilée pour eux et deuxième qu’ils jouent sans Ja Morant, qui a subi une blessure au genou gauche avec laquelle ils veulent être prudents au sein de la franchise. et dont Taylor Jenkins n’a pas voulu donner d’indices. En l’absence du talentueux meneur de jeu, Jaren Jackson Jr. a marqué 25 points (8 sur 14 aux tirs sur le terrain) et pris 6 rebonds. Il a eu l’aide précieuse de Desmond Bane, qui est allé à 23 points avec 5 sur 9 aux triples. Chez les Raptors, qui ajoutent leur troisième défaite d’affilée, 15 points et 9 rebonds pour Fred VanVleet, 20 + 6 + 5 pour Pascal Siakam et 19 points avec la recrue Scottie Barnes, qui a tout fait (7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions, 4 contres et, à la baisse, 4 défaites). Les Raptors perdent le coba et se déplacent à la douzième place dans l’Est, à 2,5 matchs de la 10e et de la 8e place. Toujours dans cette Conférence, les choses sont serrées : de la septième à la onzième place il y a des tables (tous avec 11-10), tandis que les Hornets, sixièmes, ont un jeu d’avantage sur tous. La partie supérieure de l’Est n’est pas si avantageuse non plus. Tout s’ouvre dans la foutue Conférence, celle qui cherche à cesser d’être.

BLAZERS DE TRAIL PORTLAND 110 – PISTONS DETROIT 92

Les Blazers irréguliers essaient d’aller de l’avant. Après trois défaites consécutives, ils ajoutent une victoire pour quitter la petite base dans laquelle ils s’étaient enfoncés après avoir remporté 4 victoires d’affilée. Un de chaux et un de sable pour les Oregoniens, plongés dans une profonde et inquiétante crise d’identité et de projet. L’échange de Terry Stotts contre Chauncery Billups, effectué avec l’approbation de Damian Lillard, n’a pas fonctionné et à Portland, ils sont dans une situation similaire ou pire que les saisons précédentes. Contre les Pistons (4-17), Lillard s’est reposé en raison d’une gêne abdominale et la victoire est venue presque par inertie contre l’une des pires équipes de la compétition. 28 points pour CJ McCollum en l’absence du fils prodigue (avec 4 rebonds et 6 passes), 17 pour Ben McLemore sur le banc, 11 pour Dennis Smith Jr., 13 (+ 8 + 5) pour Jusuf Nurkic, 9 pour Tony Snell, 8 par Robert Covington … Un peu de tout contre un rival net et complètement inférieur et dans lequel la recrue Cade Cunningham a joué un grand rôle (26 + 7, mais 6 défaites) et l’un des protagonistes des dernières semaines pour son combat avec LeBron, Isaiah Stewart (15 + 14, avec 6 de ces rebonds offensifs). Jerami Gran, mauvais tireur, est resté à 14 points.

Voilà le reste des résultats de la journée:

NETS DE BROOKLYN 112 – 110 KNICKS DE NEW YORK

PHOENIX SUNS 104 – 96 GOLDEN STATE GUERRIERS

SACRAMENTO KINGS 92 – 117 LAKERS DE LOS ANGELES