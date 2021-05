Grizzlies héroïques: Ja Morant obtient un médecin et renvoie les guerriers

Et David a battu Goliath. La magie est terminée pour les Warriors après une saison où ils ont toujours marché avec le fil et au final ils sont tombés sans jouer les playoffs, ce qu’ils subissent pour la deuxième année consécutive après un rêve de cinq ans, avec cinq finales et trois. championnats. Stephen Curry n’a pas pu sauver une équipe qui était nette et complètement pire que ses rivaux, mais cela a jeté de l’orgueil et de la fierté pour faire douter les Grizzlies, forcer l’extension quand ils semblaient morts et surmonter 17 points de différence. C’est ainsi que s’est déroulée l’équipe de Steve Kerr, jusqu’à une prolongation au cours de laquelle ils ont fini par succomber, par démérite et par justice divine, à un petit marché et à un personnel très bien travaillé par Taylor Jenkins. La ville de Memphis reviendra pour avoir ses joueurs en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017, lorsque le dernier bastion des Grit and Grind, toujours aux commandes de Marc Gasol et Mike Conley, a fait son apparition dans la phase finale. Maintenant, avec une équipe construite par en bas et un entraîneur qui n’est pas assez valorisé, ils évitent la deuxième élimination consécutive dans le play-in et obtiennent un prix bien mérité dans une finale résolue comme s’il s’agissait d’une équipe vétéran, et pas le quatrième plus jeune de la compétition (un peu plus de 24 ans en moyenne).

Les Grizzlies n’ont pas été découragés par l’ambiance festive du Chase Center et se sont déjà lancés au premier trimestre, profitant des pertes de leurs rivaux (6 dans les 12 premières minutes, 21 à la fin du match) et un bon travail défensif, traduit en chiffres (14 interceptions et 6 blocs) et une défense étouffante sur Stephen Curry qui a commencé avec Dillon Brooks et s’est terminée avec l’aide constante de chacun de ses coéquipiers. Curry est allé à 39 points, mais était sur une lancée et n’a pas marqué en prolongation, au cours de laquelle il a souffert en défense de peur de faire un sixième personnel pour le sortir du match. Ça oui, 13 sur 28 en tir du terrain, 6 sur 15 en triple, sans échec du personnel, 4 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 7 pertes. Le héros qui a guidé le retour mais n’a pas pu résoudre au final, soit à cause d’une fagita plus que compréhensible (il était sur la bonne voie pendant plus de 47 minutes) ou à cause de l’excellente défense que Jenkins a soulevée.

L’autre grand héros des guerriers était Draymond Green. Il a perdu 6 ballons, mais aucun d’entre eux n’était dans le dernier quart-temps, il a contribué un triple-double qui rappelait ses meilleurs jours (11 + 16 + 10), et a souffert contre une recrue très bien planté comme Xavier Tillman (11 points et un triple du coin clé en prolongation), mais c’était le cœur de son peuple en plein retour, dans lequel les habitants en venaient à paraître immortels. Bien sûr, ce qui pourrait être le tir gagnant a échoué après que Wiggins a égalisé le match à 99. Cependant, cela a montré quelle est la fierté du champion, un blessé mais pas mort et qui envisage maintenant un avenir dans lequel Andrew Wiggins (22 + 10 , mais avec des échecs à des moments clés), James Wiseman (à terre) et Toscano-Anderson (impressionnant en défense contre Morant) poursuivent leur dynamique ascendante et, bien sûr, Klay Thompson fait son apparition. Green a même marqué un triple dans le temps supplémentaire qui a fait exploser la foule, mais ni ses efforts ni ceux de Curry n’étaient suffisants pour qu’une équipe qui manque de friture fonctionne sans le meneur et qui est entrée en collision avec ces pertes constantes. Le dernier, de Jordan Poole (19 points, très bon match) avec deux essais (112-114) et 27 secondes à jouer. Morant a ensuite été condamné comme s’il était une star. Et le reste, nous le savons déjà.

Ja Morant, le héros de la deuxième année

C’était lui, Morant, le héros perdu des Grizzlies, dont ils avaient besoin comme manger. La défense de Toscano l’a étouffé à la fin du dernier quart-temps et a permis le retour, également en raison de l’absence de plus de joueurs qui ont un contre un du meneur, qui a réalisé l’une des meilleures performances de sa courte carrière (deuxième année): 35 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions (avec 5 défaites, personne n’y a échappé), dont 14 sur 29 en field goal, 5 sur 10 en triple et le coup qui a condamné un match que les Grizzlies méritaient de gagner … et a gagné. N’importe qui aurait pensé que l’expérience des Warriors jouerait en leur faveur dans une finition serrée, mais les Grizzlies se sont comportés comme de vrais vétérans et ont réussi à clôturer le match (une mission toujours difficile) dans une prolongation insensée dans laquelle, pendant un moment, ils semblait être mort jusqu’à ce que Grayson Allen les ressuscite avec deux triplets. Morant a réussi les dernières possessions et Desmond Bane (10 points) condamné avec un 2 + 1 forgé par une mauvaise défense de Poole, qui était en retard. Mais, oui, le héros était Morant. Sans aucun doute.

Les Grizzlies se retrouvent désormais au premier tour avec les Jazz dans une série dans laquelle ils sont loin derrière dans l’enjeu que leurs rivaux, leaders de la Conférence Ouest, mais dans laquelle ils ont peu à perdre et beaucoup à gagner. Le prix, bien sûr, ils l’ont déjà atteint dans la phase finale à un stade très précoce d’un projet qui a un long chemin à parcourir, quelque chose qu’il fait avec sens et responsabilité, sans grande vantardise et beaucoup de combats, et aussi avec beaucoup de talent, Ja Morant à la barre. Les Warriors, pour leur part, ne répondent pas aux prévisions et rentrent chez eux tôt, Stephen Curry étant exclu des playoffs et mettant un terme précoce à une saison historique dans laquelle il opte pour un MVP qui ne gagnera sûrement pas, davantage pour le position de son équipe que pour sa démonstration individuelle. Le petit a battu le grand et son pouls n’a pas tremblé là où d’autres ont montré plus de doutes. Curry rentre à la maison avec Green et Kerr, encore une fois, sans séries éliminatoires. Et la NBA établit le play-in presque définitivement et voit comment le public explose (les Warriors-Lakers ont été brutaux) et l’idée ressort, encore une fois, encore mieux que ce à quoi ils s’attendaient. Ce précédent a été terminé cette année doublé de deux à quatre équipes. Et les éliminatoires commencent. La phase finale. Le temps de la saison. La fête.