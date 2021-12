Grizzlies, Lakers et ce qu’un tournoi de saison pourrait signifier

Dans le dernier épisode de 2021, Verno et KOC discutent de la victoire des Grizzlies de lundi soir contre les Suns, alors que Ja Morant a frappé le flotteur vainqueur du match dans les dernières secondes. Les gars débattent pour savoir si le Grizz peut terminer avec un dossier parmi les quatre premiers et discutent du plafond de l’équipe à l’avenir (05:47). La Conférence Ouest étant globalement plus faible, le KOC pense que LeBron et les Lakers finiront par l’activer, mais Verno a perdu toute confiance en l’équipe et ne pense pas que cela puisse faire du bruit (15:19). Ils revisitent également l’idée d’un échange Russell Westbrook contre John Wall (20:33). Les Bulls sont actuellement assis au no. 2 dans l’Est, et les gars discutent pourquoi ils sont si bons cette saison et de quelles pièces ils ont besoin pour vraiment concourir pour un championnat (26:51). La discussion sur un tournoi NBA en saison est revenue au cours du week-end et les gars sont tous les deux d’accord pour dire que cela pourrait être une décision excitante pour la NBA (39:53).

