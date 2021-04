Grizzlies vs Clippers Expert Picks, cotes, Prop Bet, Prédiction ⋆ .

Dans le jeu vedette de cette liste de mardi de la NBA, les Los Angeles Clippers affrontent les Grizzlies contre les Clippers sur NBATV. Il s’agit du troisième et dernier affrontement entre ces équipes au cours de cette saison NBA raccourcie. L’aperçu des choix de paris Grizzlies vs Clippers NBA trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et affichera les meilleurs choix NBA et pronostics NBA disponibles.

Aperçu des paris NBA: choix, cotes et tendances des paris ce soir

Informations sur le jeu Grizzlies vs Clippers

Memphis Grizzlies (29-27, 16-11 Extérieur) vs. Los Angeles Clippers (41-19, 23-8 Domicile)

Date: Mercredi 21 avril 2021

Temps: 22 h HNE

Lieu: STAPLES Center – Los Angeles, Californie.

Couverture: NBATV

Les Grizzlies ont mérité une journée de repos, alors que leur match de lundi allait doubler la prolongation à Denver. Sans les deux Dillon Brooks et Jonas Valanciunas, ils ont fait un gros effort, mais ils pouvaient ralentir Nikola Jokic à la fin. Ja Morant a joué un sommet d’équipe de 45 minutes, donc il peut encore avoir un peu de fatigue dans ses jambes. Pourtant, Awesemo le projette pendant plus de 33 minutes et près de 20 points, menant l’équipe. Brooks est discutable pour revenir à la rotation des Grizzlies ce soir, tandis que Valanciunas a déjà été exclu à nouveau. Xavier Tillman a commencé à sa place et a bien performé, réalisant un double-double de 18 points et 14 rebonds. Awesemo projette Tillman de ne pas terminer le double-double ce soir.

Les Clippers ont reçu des nouvelles surprenantes avant le dernier match. Après Kawhi Leonard a renvoyé le jeu avant et avait l’air bien, il a apparemment eu un revers. Maintenant, il sortira plusieurs matchs. Ils se sont quand même rapprochés et ont remporté la victoire d’un point sur les Trail Blazers après Paul George frappé deux lancers francs d’embrayage dans les dernières secondes. Étant donné qu’il s’agit de la deuxième étape d’un match consécutif, il y a une réelle possibilité que George ne soit pas dans l’alignement ce soir. Il n’a pas joué consécutivement depuis mars. Cela dit, Awesemo projette actuellement George pendant près de 36 minutes. Marcus Morris et Reggie Jackson sont les deux seuls autres joueurs projetés au nord de 30 minutes, et les deux devraient également marquer environ 15 points.

Aucun match de cette série n’a été proche jusqu’à présent, les Grizzlies ayant remporté le premier match par 28 points, puis les Clippers remportant le match précédent par 20.

Grizzlies vs Clippers Paris Picks NBA + NBA Odds Shopping

En utilisant l’outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris Grizzlies vs Clippers sur les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 11 h HNE le 21 avril, alors assurez-vous de consulter vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus à jour.

Cotes NBA: Moneyline

Grizzlies: (+110) – Clippers BetMGM: (-120) – PointsBet, William Hill

Cotes NBA: propagation

Grizzlies: +1,5 (-110) – SugarHouse, BetMGM, FanDuel, PointsBet, DraftKings, William Hill Clippers: -1,5 (-110) – BetMGM, FanDuel, PointsBet, William Hill

Cotes NBA: Total de points

Plus de: 226,5 (-108) – FanDuel Moins de: 227 (-105) – PointsBet Grizzlies vs Clippers NBA Betting Trends Memphis a une fiche de 5-0 contre l’écart (ATS) à ses cinq derniers matchs. Le total a battu le dessus dans huit des neuf derniers matchs de Memphis. Les Clippers ont une fiche de 13-4-1 CÉP à leurs 18 derniers matchs. Les Clippers ont une fiche de 9-1 à leurs 10 derniers matchs. Prédiction Grizzlies vs Clippers

Les deux équipes sont sans doute leur joueur le plus important, donc ce match revient vraiment à George. S’il est actif, les Clippers devraient couvrir. Cependant, la propagation actuelle le montre assis. Dans ce cas, les Grizzlies auront le groupe le plus talentueux. Choisir une équipe après une double défaite en prolongation est dangereux, mais il en va de même pour une équipe avec un désavantage au repos. Alors, roulons avec les Grizzlies pour remporter la victoire sur une équipe de Clippers sans George.

Prédiction: Grizzlies +1,5

