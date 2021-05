Grizzlies vs Jazz Game 2 cotes, choix d’experts, meilleur pari et prédiction ⋆ .

Après avoir navigué dans le tournoi de play-in de la NBA et dans la tranche principale des séries éliminatoires, les Grizzlies de Memphis ont fait un pas de plus dimanche soir. Dillon Brooks a marqué 31 points, un record pour un joueur qui fait ses débuts en séries éliminatoires, et les Grizzlies ont renversé l’Utah Jazz, tête de série, lors du premier match de cette série. Memphis peut-il maintenir sa course en vie? Ou l’Utah aura-t-il une réponse retentissante dans le deuxième match de ce soir? Cet aperçu des choix de paris Grizzlies vs Jazz NBA explorera les meilleures cotes de paris NBA, fournira quelques tendances de paris clés et offrira les meilleurs choix et pronostics NBA pour le match.

Écrasez vos concours NBA DFS avec les outils et les données du n ° 1 DFS Player

Aperçu des paris Grizzlies vs Jazz NBA: Choix de la NBA et cotes pour les séries éliminatoires du premier tour

Informations sur le jeu Grizzlies vs Jazz

Match 2 des quarts de finale de la conférence ouest de la NBA (MEM mène 1-0)

Memphis Grizzlies (41-34, 22-16 à l’extérieur) contre Utah Jazz (52-21, 31-6 à domicile)

Date: Mercredi 25 mai 2021

Temps: 22 h HNE

Lieu: Vivint Arena – Salt Lake City, Utah

Couverture: TNT

Cela a été un effort collectif pour les Grizzlies la majeure partie de cette saison. Le premier jeu de cette série n’était pas différent, bien que Dillon Brooks a eu la performance exceptionnelle. Après avoir flummoxing DeMar DeRozan dans le premier des deux matchs de play-in de Memphis, Brooks a trouvé son coup à l’extrémité offensive contre le Jazz. Ses 31 points et ses sept rebonds ont mené l’équipe. Ja Morant n’était pas loin derrière avec 26 points, quatre tableaux et quatre passes décisives. Jonas Valanciunas a également lancé une ligne double-double avec 15 points et 12 rebonds. Bien qu’ils restent des outsiders massifs de la NBA pour gagner cette série, les Grizzlies ont montré qu’ils sont prêts à jouer pour la compétition, même pour la meilleure équipe de la ligue.

Pour le Jazz, bien que l’abandon du jeu 1 soit loin d’être idéal, on peut peut-être trouver un réconfort dans le fait qu’ils étaient sans Donovan Mitchell. Après avoir apparemment été en colère contre le personnel médical de l’Utah pour l’avoir exclu juste avant la révélation, Mitchell sera sur le parquet lors du match 2. Cependant, ce sera son premier match depuis un certain temps. La rouille pourrait jouer un rôle. Cela étant dit, Mike Conley n’a montré aucun signe de rouille dans le premier match, son premier live-action après un passage pour blessure. Conley a marqué 22 points, fourni 11 passes décisives et obtenu six rebonds. Bojan Bogdanovic a également explosé pour 29 points dans la défaite serrée.

Grizzlies vs Jazz Betting Sélections NBA + Achats de cotes NBA

Utilisant Outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris sur les éliminatoires de Grizzlies vs Jazz NBA sur les principaux paris sportifs. Les cotes décrites ci-dessous sont à partir de 13 h HNE le 25 mai, alors assurez-vous de consulter vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus à jour.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds

Cotes NBA: Moneyline

Grizzlies: (+400) – William Hill Jazz: (-455) – BetMGM, DraftKings

Cotes NBA: propagation

Grizzlies : +9,5 (-110) — BetMGM, FanDuel, DraftKings, William Hill Jazz : -9,5 (-110) — BetMGM, FanDuel, DraftKings, William Hill

Cotes NBA: Total

Plus : 218,5 (-115) — BetMGM Moins : 219,5 (-113) — DraftKings

Tendances des paris Grizzlies vs Jazz NBA

Les Grizzlies ont une fiche de 10-2 CÉP à leurs 12 derniers matchs en tant que perdant des paris NBA. Le Jazz a une fiche de 10-4 contre l’écart à ses 14 derniers matchs à domicile contre des équipes ayant une fiche de victoires. Les Grizzlies n’ont qu’une fiche de 1-5 contre l’écart à leurs six derniers matchs après une victoire contre l’écart. Jazz a une fiche de 0-4 contre l’écart lors de ses quatre derniers matchs des séries éliminatoires de la NBA en tant que favori des paris. Plus de 5-0 lors des cinq derniers matchs éliminatoires des Grizzlies en tant que perdant des paris NBA. Over a une fiche de 6-0 lors des six derniers affrontements entre Grizzlies et Jazz dans l’Utah.

Prédiction Grizzlies vs Jazz

Avec Mitchell de retour dans le giron, il est très difficile d’imaginer que les Jazz perdent des matchs éliminatoires consécutifs à leur domicile. En fait, il est un peu difficile de les voir même laisser les Grizzlies traîner ce soir. C’est un grand nombre à pondre, mais attendez-vous à soutenir l’Utah à -9,5. Le total se démarque également, surtout compte tenu des écarts de ligne sur le marché des paris NBA. Jouer plus de 218,5 est le pari préféré pour ce match.

Prédiction: Jazz -9.5, Over 218.5

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.