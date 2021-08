GRNQ Stock : 5 choses à savoir pour les investisseurs potentiels sur Penny Stock Greenpro Capital

Capitale vertepro (NASDAQ :GRNQ) l’action se dirige vers la lune aujourd’hui alors que les investisseurs s’intéressent à la société sur les dernières nouvelles par satellite.

Voici ce qu’il faut savoir sur les nouvelles qui font grimper l’action GRNQ aujourd’hui.

La société d’incubation de Greenpro Capital Angkasa-X travaillera avec Silkwave Holdings dans l’affaire. Cela permettra aux deux de développer et d’exploiter une plate-forme de satellites et de services en Asie du Sud-Est. L’objectif de ce projet est d’amener Internet dans la région mal desservie de l’Asie du Sud-Est. Ce partenariat aboutira à la création d’un écosystème de technologie spatiale à Penang, en Malaisie. Celui-ci est destiné à servir de centre de distribution pour les technologies satellitaires mondiales sur le marché de l’ANASE.

Lee Chong Kuang, PDG de Greenpro Capital, a déclaré cela à propos de l’actualité augmentant le stock de CRNQ aujourd’hui.

« Le partenariat est le premier entre une plate-forme GEO et une plate-forme LEO, qui apportera des synergies sans précédent telles qu’une connectivité universelle ainsi que de nombreux services d’infodivertissement et de données à large bande à bas prix et innovants pour les consommateurs du marché de masse dans toute la région de l’ASEAN. Cela inaugurera une nouvelle ère de transformation numérique sur ce marché en croissance et le fera passer à l’un des marchés de services par satellite les plus avancés au monde. »