Groenland 2: 6 choses rapides que nous savons sur le Groenland de Gerard Butler: Migration

Le Groenland a rapporté plus de 52 millions de dollars dans le monde en 2020, malgré sa libération pendant la pandémie

Avant le début de la pandémie de COVID-19 au début de 2020, le Groenland devait ouvrir dans les cinémas aux États-Unis le 12 juin de cette année-là, mais cette date, et d’autres comme elle, sont allées et venues, le film ayant finalement renoncé sa course nationale en faveur de la sortie VOD en octobre. Et tandis que le public américain n’a jamais pu voir Gerard Butler mettre sa famille en sécurité sur grand écran, les cinéphiles d’autres territoires se sont aventurés pour voir le film, qui a collecté un total de 52,3 millions de dollars dans le monde au cours de la seconde moitié de 2020, selon Box Office Mojo.

Ces chiffres, combinés à des critiques étonnamment favorables, ont dû suffire aux producteurs et bailleurs de fonds de Greenland: Migration (qui incluent Anton, Thunder Road Pictures de Basil Iwanyk et G-BASE de Gerard Butler et Alan Siegel) pour consacrer leurs ressources à la suite à venir. .