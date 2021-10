GROM Stock: 12 choses à savoir sur Grom Social alors que les actions montent en flèche aujourd’hui

Grom Social (NASDAQ :GROM) l’action monte en flèche vendredi et les investisseurs voudront savoir certaines choses sur la société de médias sociaux.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock

Passons en revue les dernières nouvelles et détails de Grom Social pour les investisseurs potentiels dans l’action GROM ci-dessous !

Les nouvelles les plus récentes de l’entreprise comprennent aujourd’hui des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. L’application Grom Social est un média social réservé aux enfants de moins de 13 ans. En tant que telle, l’entreprise essaie d’en faire un endroit aussi sûr que possible pour son public cible. Les actualités d’aujourd’hui incluent des fonctionnalités de contrôle parental supplémentaires qui offrent aux parents des options supplémentaires pour surveiller l’utilisation des médias sociaux par leur enfant. Du côté des affaires, la société a révélé hier une mise à jour d’un placement privé. Cela comprend une augmentation pour un deuxième investissement à 6 millions de dollars. Cela porte le produit brut attendu du placement privé à 10,4 millions de dollars. En dehors des actualités spécifiques à l’entreprise, il convient de noter que certaines sociétés de médias sociaux sont à la hausse ces derniers temps. Cela inclut ceux qui se concentrent d’abord sur la confidentialité en tant qu’alternatives par rapport aux sociétés de médias sociaux typiques. Cela survient alors que l’ancien président Donald Trump va de l’avant avec son projet de créer sa propre plate-forme de médias sociaux. Cela comprend un accord avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Acquisitions du monde numérique (NASDAQ :DWAC) pour rendre la société publique. La plate-forme de médias sociaux s’appelle Truth Social et appartient à une société privée. Trump Media & Technology Group.

L’action GROM était en hausse de 18,6% vendredi après-midi.

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

