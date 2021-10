GROM Stock reste un jeu de médias sociaux axé sur la famille

À une époque où trop d’enfants sont exposés à des contenus multimédias inappropriés, Entreprises sociales Grom (NASDAQ :GROM) offre un havre de paix. Si vous pensez qu’il y a un avenir pour les programmes pour enfants sains, vous voudrez peut-être envisager le stock GROM.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock

Pas que n’importe qui devrait « charger le bateau » sur ce stock, remarquez. Comme nous le verrons, la volatilité des cours des actions a été un problème, et elle pourrait continuer à l’être.

Ainsi, un dimensionnement de position approprié est d’une importance primordiale lorsqu’il s’agit de stock GROM. Cela étant dit, il y a de la place pour une appréciation des prix alors que la société augmente sa production de programmation.

Dans cet esprit, commençons par un examen de l’évolution des cours de l’action en 2021. Cela a été une course folle, alors préparez-vous à une action rapide et à de nombreux rebondissements.

Aperçu des stocks de GROM

Il n’y a pas si longtemps, le contributeur d’InvestorPlace, Samuel O’Brient, a observé qu’il n’y avait « aucune action disponible pour vendre à découvert » avec l’action GROM et que « le ratio de volume à découvert du pool sombre est supérieur à 46% ».

De toute évidence, nous cherchons ici une cible de choix à court terme. Par conséquent, il ne devrait pas être trop surprenant si Reddit les commerçants sont intéressés par ce stock.

Le stock de GROM reste généralement inférieur à 5 $, mais 2021 – l’année de la manie du stock de mèmes – a offert plusieurs énormes pics de prix.

Pour être plus précis, l’action a brièvement atteint 12 $ en avril, 19 $ en mai et 10 $ en juin. C’est donc la volatilité à laquelle je faisais allusion.

À la mi-octobre, le stock de GROM était redescendu à 3 $ et changeait. Une autre poussée pourrait survenir à tout moment, bien que rien ne garantisse bien sûr que les utilisateurs de Reddit organiseront une courte compression.

Les investisseurs avisés devraient, au lieu d’être obsédés par les tendances des stocks de mèmes, se concentrer sur les entreprises qui peuvent croître et générer des revenus.

Grom Social Enterprises pourrait-il entrer dans cette catégorie ?

Animer et protéger

Heureusement, il existe des preuves que Grom est sur la bonne voie, fiscalement parlant.

Le modèle économique de l’entreprise est plus diversifié que vous ne le pensez. Grom Social Enterprises n’est pas seulement une plate-forme de divertissement, mais aussi une entreprise de technologie et de médias sociaux.

Il est important de noter que Grom est la seule application de médias sociaux conforme à la COPPA pour les enfants de moins de 13 ans qui permet l’enregistrement et le partage de vidéos. En outre, la société possède Top Draw Animation, qui a travaillé sur un large éventail de contenus pour enfants.

En plus d’offrir une programmation adaptée aux familles et des médias sociaux sans danger pour les enfants, Grom Social Enterprises est connu pour fournir des outils de filtrage Web pour une protection supplémentaire contre les contenus nuisibles.

Il semble que la société génère des revenus robustes dans deux segments en particulier.

Premièrement, pour les 6 mois se terminant le 30 juin 2021, la société a enregistré 2 990 213 $ de revenus du segment animation provenant de contrats avec les clients. De plus, au cours de la même période, Grom a totalisé 272 748 $ de revenus de filtrage Web provenant de contrats avec les clients.

Ce n’est pas trop mal pour une petite entreprise.

Nourrir la demande

Au-delà de la capacité de l’entreprise à collecter des revenus, il est essentiel de savoir que Grom Social Enterprises étend ses offres de contenu adapté à la famille.

Pour preuve, Top Draw Animation, la filiale en propriété exclusive de Grom, vient de commencer la production d’environ 1 million de dollars de nouveaux projets via son studio basé aux Philippines.

C’est une autre plume dans le chapeau pour Top Draw, qui se spécialise dans la production de séries animées, de films, de spéciaux et de contenu abrégé. Actuellement, le studio de l’entreprise emploie plus de 400 artistes.

De plus, Top Draw Animation possède un studio d’art de 37 000 pieds carrés et a accumulé un portefeuille d’animation télévisée totalisant plus de 2 000 demi-heures.

Comme l’a suggéré le président de Top Draw Animation, Russell Hicks, son entreprise a définitivement le capital humain disponible pour réaliser 1 million de dollars de nouveaux projets. « Nous avons actuellement des centaines d’experts en animation et d’artistes concentrés sur l’alimentation de la demande croissante de divertissement animé », a affirmé Hicks.

Les plats à emporter

Y aura-t-il une réduction du stock de GROM ? C’est possible, mais difficile à prévoir.

Cependant, vous n’êtes pas obligé d’acheter les actions dans l’espoir d’une courte compression. Au lieu de cela, vous pouvez en apprendre davantage sur l’entreprise et ses multiples sources de revenus.

Comme les données le révèlent, Grom Social Enterprises génère des revenus solides pour une entreprise relativement petite. De plus, Top Draw Animation est prêt et disposé à exécuter ses commandes.

Alors, n’hésitez pas à envisager une petite position dans l’action GROM. Tant qu’il existe une demande de contenu adapté aux familles, votre investissement devrait pouvoir croître.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dites tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.