Gropin’ Fer Gravitas | CDN ⋆ 10z viral

… La volte-face soudaine de CNN sur la performance de Joe Biden en Afghanistan … n’était pas une affaire sans enthousiasme. Le site d’information haïssant Trump a publié une analyse dévastatrice rejetant la responsabilité du fiasco afghan sur Joe Biden. … – Monica Showalter, Et tu, Atlantique ? Les médias grand public lancent Biden sur le côté dans American Thinker, 19 août 21

C’est maintenant au tour de The Atlantic. … ils ont publié trois commentaires bam, bam, bam qui rejetaient également la responsabilité du fiasco là où il appartenait – non pas au président Trump, mais au misérable Joe Biden.

C’était si mauvais que tu as failli [but not quite] [okay, not at all] se sentait désolé pour Gropin’ Joe. Mais ensuite, le scutter sort en sonnant tout vantard – nous les surveillons de près, ils savent que nous regardons, toute la puissance des États-Unis, indéfiniment comme ça dans des tons de stentor – tous si déconnectés de ce qui s’est réellement passé que il a fallu quelques minutes pour croire que Joe était en train de articuler de telles choses.

C’était déjà assez grave, mais la scène s’est ensuite déplacée vers le Pentagone où le porte-parole John Kirby et le 2 étoiles Marine Hank Taylor se sont relayés pour jouer au cerf dans les phares, courant vers et depuis un seul podium partagé alors que les journalistes lançaient une question pointue après question pointue. Kirby ressemble vaguement à Howdy Doody, de sorte que vous avez tendance à regarder sa mâchoire et à perdre de vue ce qu’il dit. L’unisourcil plissé de Taylor lui donne un air sévère jusqu’à ce que, sans avertissement, ses sourcils se lèvent et révèlent un visage complètement différent. Vous perdez la trace de ce qu’il disait en vous demandant où était passé le général Taylor.

Ce n’est rien comparé à SecDef Lloyd Austin. Général 4 étoiles dans une autre vie, Lloyd ressemble à un cuisinier de Waffle House pendant que le vrai gars prend une pause cigarette. Ensuite, il y a le chef des chefs interarmées, Markey Milley. Il évoque des visions de ce à quoi ressemblerait le caporal Klinger dans l’armée d’aujourd’hui. Ajoutez-y un peu de rouge à lèvres, gen gen.

Il y a quelques années, Geo Will nous a laissé tomber un nouveau mot : gravitas. Il a gagné en traction instantanée. Tout le monde l’a intégré dans des discours, des essais, des apparitions dans des talk-shows, des cérémonies de remise des diplômes, des discussions avec des fils, etc. Ce mot est un ajustement inversé personnalisé pour Joe Biden et son équipe. TOUS manquent de gravité, du conseiller à la sécurité nationale à l’air de lapin effrayé Jake Sullivan et du concierge du salon de la faculté SecState Antony Blinken au vice-président Giggles Harris. Ils n’ont pas seulement l’air perdus et mal à l’aise, ils en ont l’air aussi.

Pas étonnant que les talibans ne prennent pas l’Amérique au sérieux. Et ces gars ne regardent même pas les dessins animés.

Photo de Sohaib Ghyasi sur Unsplash

Une version antérieure de cet article a été publiée pour la première fois dans American Thinker.

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.