Gros abcès du foie observés chez les patients guéris de COVID à l’hôpital Sir Ganga Ram ; un mort

in

Hôpital Sir Ganga Ram, Delhi (Photo : IE/Abhinav Saha)

Delhi : Environ 14 cas d’abcès hépatiques volumineux et multiples parmi les patients guéris de Covid ont été détectés dans un hôpital privé de Delhi environ trois semaines après le développement des symptômes. Cet abcès du foie est causé par une infection amibienne et est une sorte d’infection opportuniste que les médecins ont vue parmi les patients guéris du COVID dans la ville. Cette infection est due à l’état immunodéprimé provoqué par la maladie et son traitement, selon le rapport d’Indian Express.

Selon les médecins de l’hôpital Sir Ganga Ram, ils ont vu quelque 14 patients atteints de cet abcès du foie. Alors que l’hôpital a pu sauver 13 patients, un a succombé aux abcès en raison d’un saignement massif dans l’abdomen après la rupture d’un abcès dans la cavité abdominale, ont indiqué les médecins. Le repos était stable et avait quitté l’hôpital.

Il n’y a pas encore de réponse définitive quant à la raison pour laquelle il aurait pu développer ou cibler uniquement les patients guéris du COVID, le professeur Anil Arora, président de l’Institut de gastroentérologie du foie et des sciences pancréaticobiliaires, partage les raisons possibles de cela.

Dans l’un des incidents très inhabituels, les médecins ont trouvé des abcès de plusieurs et de grande taille pour une personne immunocompétente, a déclaré le professeur Anil Arora. Il a poursuivi en disant que cela peut être dû à la suppression de l’immunité par l’infection à covid ainsi qu’à l’utilisation fréquente de stéroïdes pour traiter l’infection, à une faible suspicion d’abcès du foie, à un retard dans le traitement des patients en convalescence, pourrait probablement être la raison du développement de abcès multiples et volumineux dans le foie.

Huit de ces patients avaient reçu des stéroïdes pour la gestion des symptômes du COVID-19 et six d’entre eux avaient plusieurs gros abcès des deux côtés du foie, dont cinq avaient des abcès inhabituellement gros, a ajouté le médecin.

Le Dr Arora a également ajouté que, normalement, ces abcès sont uniques et pas inhabituellement gros et peuvent être détectés tôt à l’aide d’une échographie de routine de l’abdomen.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.