Gros chat «repéré» au Pays de Galles «mesurant au moins quatre pieds de haut» et parcouru «50 mètres en cinq secondes | Bizarre | Nouvelles

Les rapports indiquent que le gros chat a été filmé le 9 avril, l’observation étant rapportée à Puma Watch North Wales par la suite. Il y a eu un nombre croissant d’observations de gros chats en Angleterre et au Pays de Galles ces derniers mois.

Daniel, qui croit avoir vu le gros chat à Frodsham sur Tarvin Road une nuit d’avril. Il l’a décrit comme «brun ou gris très foncé».

Le rapport, envoyé à Puma Watch, disait: «À environ 100 m de distance, j’ai vu un gros animal d’au moins quatre pieds [tall].

«Je me suis arrêté pour essayer de mieux voir à travers la clairière de brousse, mais mon arrêt semblait la rendre alerte et elle a été si rapidement consciente qu’elle est repartie très doucement dans la forêt derrière la montée.

«La course ressemblait beaucoup à un chat car je possède moi-même un chat, mais elle a parcouru environ 50 mètres en cinq à 10 secondes très efficacement sans transpirer.

Selon LeaderLive, M. Bebbington a déclaré qu’il pensait que le poulet mort était “un morceau de détritus qui a été renversé”.

Il a ajouté: «J’ai été intrigué par sa taille et aussi par la façon dont il bougeait – il se déplace lentement puis tout à coup, très, très vite.

«Je pense que, quoi qu’il en soit, pour la première partie de la course, il avait le poulet dans sa bouche.

«Un renard a mis l’appareil photo hors tension environ une semaine plus tard. Vous ne pouviez pas très bien le voir, mais il bougeait très différemment de cet animal.

Tony Jones, fondateur de Puma Watch Wales, dit que Cheshire est en train de devenir un point chaud pour les observations de gros chats.

Il a récemment mis en place une carte interactive utilisant OpenStreetMap pour montrer où des grands félins ont été signalés dans le nord du Pays de Galles, Cheshire et Shropshire.

Il a ajouté: «De multiples observations ont également eu lieu à Chester ces derniers mois, notamment lorsqu’un animal similaire a été filmé à Chester Meadows et lorsqu’un animal a été repéré deux fois dans la même nuit derrière Asda.

“La police du Cheshire a annoncé qu’elle enquêtait pour savoir si” un plus grand prédateur “était responsable d’une série de meurtres de moutons, affirmant qu ‘” un grand animal de type chat noir “avait été repéré à proximité.

“Les grands félins tels que les pumas sont solitaires avec un rayon de chasse de plusieurs dizaines de kilomètres.”

Ils sont principalement repérés à Snowdonia et dans les collines de Clwydian, mais les rapports d’observations dans des zones urbaines à une certaine distance de ces zones sont de plus en plus fréquents. “