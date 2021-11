Gros choc en magasin alors que la centrale européenne prépare un raid ambitieux contre Raphinha

L’AC Milan est le dernier club qui aurait manifesté un intérêt pour l’ailier de Leeds Raphinha – mais ils sont probablement confrontés à un choc au milieu des affirmations selon lesquelles ils pensent pouvoir le faire atterrir à bon marché.

L’ailier de United, 24 ans, est en train de devenir l’un des attaquants les plus demandés de la Premier League. Les supporters blancs étaient déjà bien conscients de l’énorme talent et de la menace offensive de Raphinha. Il en va de même pour Liverpool qui a des liens persistants avec le flyer.

Cependant, ses exploits internationaux avec le Brésil lors des deux dernières trêves internationales ont ouvert les yeux plus loin.

À cette fin, notre exclusivité a révélé que le PSG garde également un œil sur Raphinha en remplacement potentiel de Kylian Mbappe.

En effet, Raphinha a saisi sa chance tant attendue avec le Brésil à deux mains le mois dernier.

En seulement 45 minutes pour ses débuts contre le Venezuela, Raphinha a décroché deux passes décisives et a remporté un penalty. Lors de son premier départ quelques jours plus tard, il a de nouveau brillé, marquant cette fois deux buts lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Uruguay.

Et le tollé général qui a éclaté après qu’il a été coudé par Nicolas Otamendi montre exactement comment le Brésil a également pris la star de Leeds à cœur.

Avec des joueurs comme Liverpool et le PSG régulièrement liés à Raphinha, un rapport publié mardi matin a maintenant jeté Milan dans le mélange.

Selon Pianeta Milan, l’équipe de Serie A considère l’ailier de Leeds comme un « investissement important » et les responsables du club feront pression pour sa signature l’été prochain.

Cependant, leurs affirmations selon lesquelles ils emportent Raphinha pour seulement 30 millions d’euros (25,2 millions de livres sterling) sont largement hors de propos.

En effet, Leeds évaluerait désormais le joueur à près du double de ces frais. De plus, les Blancos ne cherchent pas activement à vendre leur homme vedette, qui compte cinq buts en 10 apparitions cette saison.

Raphinha profite de la vie à Leeds

Raphinha a également tenu à souligner son bonheur dans le West Yorkshire et ne semble pas vouloir déménager.

En effet, parlant au point de vente espagnol AS, Raphinha a récemment exposé ses grandes ambitions avec Leeds.

«Dès mes premiers jours au club, j’ai déjà vu à quel point Bielsa était spéciale.

«C’est un gars qui travaille beaucoup, qui en sait beaucoup sur le football. C’est le professionnel type qui consacre 100 % de son temps à l’institution qu’il représente. Nous avons beaucoup de chance qu’il soit notre entraîneur. Bielsa sait tirer le meilleur parti de chacun de nous. Cela nous fait élever notre niveau.

« Je suis très heureux à Leeds et j’espère que nous pourrons jouer la Ligue des champions », a-t-il ajouté.

Raphinha se délecte sous les projecteurs du Brésil

Raphinha a amené sa forme spectaculaire de Leeds sur la scène internationale avec le Brésil. Et en parlant de son entraîneur de l’équipe nationale, il a révélé que Tite lui avait simplement demandé de faire exactement ce qu’il faisait pour Leeds lorsqu’il se présentait pour la Seleçao.

« Depuis que je suis enfant, j’ai toujours rêvé de jouer pour l’équipe nationale. Pouvoir représenter mon pays, ma ville, mon quartier, mon peuple », a poursuivi Raphinha.

« Après de nombreuses années de travail acharné, j’ai réussi. Je ferai tout mon possible pour continuer ma carrière en équipe nationale.

« Tite est une personne formidable. [He is] Un professionnel exemplaire avec beaucoup de sagesse. Il me demande de faire ce que je fais à Leeds.

LIRE LA SUITE: Le milieu de terrain lié à l’agent de Leeds s’ouvre sur les demandes de transfert