Gros coup de pouce pour Ethereum Name Service (ENS) alors que Budweiser achète beer.eth ⋆ Crypto new media

Budweiser, le «roi des bières» autoproclamé, se tourne vers Ethereum dans le but de devenir crypto. La firme à l’origine de la bière la plus vendue aux États-Unis vient d’acheter le nom de domaine beer.eth, via Opensea, pour 30 ETH (environ 100 000 $).

Le compte Twitter officiel de Budweiser a également changé sa photo de profil en une fusée Budweiser. L’artiste NFT Tom Sachs a conçu la fusée en question dans le cadre de sa collection Rocket Factory.

Source : @budweiserusa sur Twitter.com

Selon OpenSea, il a été acheté mardi pour 8 ETH (environ 24 000 $), ayant été frappé il y a à peine 12 jours.

L’utilisateur de Twitter @dGenNetwork a commenté le “symbolisme” derrière le mouvement. Cependant, il est plus certain que Budweiser approuve Ethereum, le service de noms Ethereum (ENS) et les NFT.

Budweiser a payé 30 ETH pour Beer.eth. C’est presque 100 000 $. Il y a du symbolisme chez eux en fléchissant une fusée de @tsrocketfactory. Ça se passe, tout le monde. pic.twitter.com/LecJdLfz2L – Réseau dGEN (@dGenNetwork) 25 août 2021

Compte tenu de cela, les spéculateurs ont soudainement tourné leur attention vers l’ENS dans l’espoir de marquer un joyau pour un gros profit.

Qu’est-ce que le service de noms Ethereum (ENS) ?

L’Ethereum Name Service (ENS) est un système de nommage distribué et ouvert fonctionnant sur la blockchain Ethereum.

Son objectif est de mapper des noms lisibles à des identifiants lisibles par machine tels que des adresses Ethereum, d’autres adresses de crypto-monnaie, des hachages de contenu et des métadonnées.

Il permet également la «résolution inverse», de sorte qu’il est possible d’associer des métadonnées telles que les noms de personnes ou les descriptions d’interface avec des adresses Ethereum.

ENS fonctionne un peu comme le service de noms de domaine (DNS) sur le World Wide Web standard.

Le bon nom de domaine peut se vendre pour une somme coquette, ce qui a conduit les spéculateurs à s’emparer des noms de domaine dans l’espoir d’un gros gain.

Godaddy.com a compilé une liste des 25 noms de domaine les plus chers (rapportés publiquement). En première place se trouve carinsurance.com, qui s’est vendu pour 49,7 millions de dollars. Le second est insurance.com, vendu pour 35,6 millions de dollars. Et holidayrentals.com prend la troisième place, au prix de 35 millions de dollars.

Selon ce post de Reddit, récemment, artist.eth s’est vendu pour 10 ETH, tandis que artcollector.eth s’est également vendu pour 10 ETH. L’OP affirme que l’ENS est encore un secteur relativement inexploité, mais les choses changent.

Les données OpenSea des 90 derniers jours sur les ventes d’ENS montrent un prix de vente moyen de 0,6085 ETH (1,820 $) et de 632,8817 ETH (1,9 million de dollars) en volume.

Les prix du gaz repartent à la hausse

En passant, malgré les attentes (inexactes) du hard fork de Londres entraînant des frais de gaz moins chers sur Ethereum, les frais moyens sont à nouveau en hausse.

L’analyse sur ycharts.com montre que les frais d’essence moyens d’hier s’élevaient à 86,80 gwei. C’est une augmentation de 450% par rapport au creux de 15,8 gwei de juillet.

Source : ycharts.com

Pour ceux qui souhaitent un meilleur rapport qualité-prix et peut-être une meilleure sélection de noms disponibles, il convient également de garder à l’esprit que d’autres chaînes proposent un service de noms. Par exemple, Zilliqa utilise .zil et Brave incorpore .crypto.

