gros KO pour conserver le titre des poids welters

Un tir du pied gauche a suffi pour terminer un beau travail et confirmer une belle défense de la couronne. Alberto Palmetta a battu José Herrera par KO au deuxième tour et maintient ainsi le titre WBA International des poids welters. La victoire était au microstadium Antonio Rotili du club Lanús, dans le Grand Buenos Aires.

Dix secondes avant la fin du deuxième tour, Palmetta a frappé un centre gauche directement à la mâchoire du Mexicain et l’a envoyé sur la toile.. Il n’y en avait plus. L’Argentin de 30 ans, sixième du classement mondial WBA et olympique à Rio 2016, est rentré dans le pays après huit victoires à l’étranger et l’a fait en grand.

Palmetta a gagné par KO.

Regardez aussi

Palmetta est devenu le champion poids welter WBA le 15 août en éliminant l’Américain Tre’Sean Wiggins à Daytona Beach. Son record s’établit désormais à 16 victoires (12 par KO) et 1 défaite. De plus, le même jour à Lanús, Alberto Melián a battu par points le dominicain jusqu’alors invaincu Frency Fortunato Saya par décision unanime, dans la catégorie poids plume.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE