Gros poulets en Géorgie | Le chimpanzé souriant ⋆ 10z viral

Lorsque j’ai déménagé pour la première fois en Géorgie, j’ai reçu une formation rapide sur un mode de vie différent. En tant que brise-glace pour mon premier jour d’enseignement à l’Université d’État de Kennesaw, j’ai demandé «pourquoi ai-je vu autant de drapeaux confédérés lorsque je suis allé faire du jogging dans mon quartier?» et a appris: « mon oncle dit qu’il n’y a pas eu de reddition légale, alors il vole toujours le sien parce que nous sommes toujours en guerre. »

Je me souviens de la première fois que j’ai entendu parler du Big Chicken. Cela faisait partie des instructions que j’ai reçues tant de fois, «si vous voyez le Big Chicken, vous êtes allé trop loin» ou «tournez à gauche au Big Chicken». Mais tout cela avait du sens quand je suis arrivé sur Cobb Parkway, le Kentucky Fried Chicken était un poulet rouge de 12 mètres de haut.

Il y avait plus de rues Peachtree à Atlanta qu’une personne ne pouvait en compter, et les directions à Marietta n’avaient pas de sens, mais le Big Chicken était un point de repère avec lequel je pouvais travailler. C’est un euphémisme de dire que les gens font les choses différemment en Géorgie.

L’élection du gouverneur en 2018 a été épuisante et digne de grincer des dents; Brian Kemp a publié une publicité dans laquelle il pointait un fusil de chasse sur un adolescent qui voulait vraisemblablement sortir avec l’une de ses filles et j’ai dû souffrir de cette vue 10 000 fois. Sortir avec sa fille exigerait «une saine appréciation du deuxième amendement…» même s’il ne pratiquait pas la sécurité de base des armes à feu lorsqu’il pointait l’arme vers l’enfant. La course à l’investiture républicaine a comporté de nombreuses armes et explosions. Le mieux que je puisse dire, c’est qu’ils essayaient de devenir fous l’un l’autre; pointer un fusil de chasse sur un adolescent me paraissait vraiment insensé.

Il ne serait pas surprenant que je soutienne Stacey Abrams. Elle n’a pas pointé d’arme sur les adolescents; elle défend des élections libres et équitables. Beaucoup de gens où je vivais l’ont soutenue, elle a battu Kemp dans le comté de Cobb par 30 000 voix, mais cela devient délicat. Kemp était secrétaire d’État et a dirigé l’élection dans laquelle il était.

J’ai été interviewé pour un article du New York Times pour décrire mon expérience de la suppression des électeurs. Quand j’ai voté tôt, c’était incroyable, il a fallu des heures pour voter et c’était une journée étonnamment chaude et humide. Un traitement médical d’urgence a été convoqué deux fois, les gens s’étaient effondrés d’épuisement par la chaleur en attendant, et je n’aurais vraiment pas cru ce qui se passait si je ne le voyais pas de mes propres yeux.

Les données démographiques étaient claires et Kemp avait tout intérêt à rendre plus difficile pour les électeurs où je vivais d’exercer leur droit de vote, car nous soutenions son adversaire.

Une augmentation du taux de participation était attendue, mais au lieu d’augmenter les bureaux de vote, dans les zones à forte concentration d’électeurs libéraux et minoritaires, les bureaux de vote ont été fermés. Kemp a pu faire la queue exceptionnellement longue en supervisant la combinaison de bureaux de vote réduits avec moins de machines à voter, un accès réduit au vote anticipé et un sous-effectif des bureaux de vote de la zone libérale. Le goulot d’étranglement était complètement évitable, la suppression était une incompétence intentionnelle ou totale.

Les républicains de Géorgie ont maintenant prouvé qu’ils étaient les gros poulets. Ils ne peuvent pas gagner un combat équitable, ils investissent donc dans toutes les stratégies possibles pour limiter l’accès au droit de vote démocratique. Les républicains ont eu des années pour réfléchir à ajuster leur plate-forme pour attirer les électeurs minoritaires, mais ils ont décidé qu’ils préféreraient étouffer leurs voix.

J’ai vu deux personnes s’effondrer d’épuisement dû à la chaleur en attendant de voter et j’ai vu des gens prendre de l’eau en bouteille dans leur voiture pour aider ceux qui faisaient la queue à traiter les symptômes de déshydratation. J’ai entendu des ambulanciers dire à une femme: «Nous aimerions vraiment vous faire examiner à l’hôpital», sa tension artérielle était basse, mais elle a répondu «pas avant d’avoir voté». Je me souviens du poing triomphant en l’air après avoir réussi à faire entendre sa voix.

Maintenant, grâce à la législature de l’État républicain de Géorgie, leur nouvelle loi de suppression des électeurs, donner de l’eau à un électeur qui fait la queue en Géorgie est un crime. Des mesures moins dramatiques mais plus anti-démocratie incluent une forte réduction des boîtes de dépôt et plusieurs autres limitations du vote clairement conçues pour avoir un impact sur les districts qui ont tendance à voter démocrate. Les quelques aides de façade aux électeurs dans la loi de 98 pages sont destinées à donner une couverture rhétorique aux républicains. C’est une corruption odieuse et le but est clair; Les républicains ont décidé que la seule façon de gagner est de décourager et de supprimer le vote du peuple. Ce tour de Jim Crow donnera aux poulets des pouvoirs étendus pour rejeter et rejeter les votes, et d’autres États avec des législatures et des gouverneurs contrôlés par les républicains emboîtent le pas avec le Brennan Center rapportant plus de 350 projets de loi de ce type dans 47 États.

La seule solution est fédérale, la loi pour le peuple, et nous verrons si elle devient loi. C’est la suite naturelle de la loi de 1965 sur les droits de vote et elle est nécessaire. Maintenant.

J’ai reçu des messages et des menaces après la publication de l’article du New York Times en 2018. Les gens m’ont accusé de tout, du menteur au traître racial. Ils ont publié de fausses critiques me traitant de mauvais professeur et ont contacté le département où j’enseignais. Mais je continuerai de parler et j’espère que tous les Américains patriotiques se joindront à moi pour condamner ces gros poulets. Les efforts répétés pour saper les votes noirs et les voix noires sont dégoûtants et nous devons nous assurer que les stratégies racistes sont punies, mais, malheureusement, pour le moment, les gros poulets de Géorgie s’en tirent.

À propos de l’auteur

Wim Laven enseigne des cours de science politique et de résolution de conflits à la Kennesaw State University en Géorgie et est membre du conseil d’administration de l’International Peace Research Association.