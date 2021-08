Gros revers au lancement du satellite de l’ISRO, la fusée GSLV tombe en panne 5 minutes après le décollage

Alors que l’ISRO a également rencontré des difficultés avec le moteur cryogénique auparavant, il a néanmoins réussi à lancer les satellites dans la plupart des cas. (Crédit : R Senthil Kumar/PTI)

Lors d’un incident malheureux, une organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a perdu un satellite vital d’observation de la Terre au moment de son lancement ce matin. Le satellite n’a pas pu être lancé avec succès en raison du dysfonctionnement de la fusée GSLV qui transportait le satellite seulement cinq minutes après son décollage, a rapporté l’Indian Express.

Quelle était la mission ?

Le lancement visait à placer le satellite d’observation de la Terre EOS-03 sur une orbite géostationnaire. Environ cinq minutes après le décollage du satellite, la fusée GSLV a mal fonctionné, entraînant l’échec du lancement. Dans une déclaration préliminaire, l’ISRO a déclaré que les performances de la fusée étaient correctes au cours du premier et du deuxième étage, mais que l’allumage de l’étage supérieur cryogénique n’a pas eu lieu avec succès en raison d’un problème technique. Il a ajouté que la mission ne pouvait pas être accomplie comme elle était envisagée.

Quelle est la fonction de l’allumage cryogénique de l’étage supérieur ?

Le satellite avait un moteur cryogénique développé localement qui est utilisé pour propulser les fusées lourdes dans l’atmosphère avec une grande efficacité. Le moteur est rempli d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide à très basse température et l’aspect à très basse température de tels moteurs les rend également plus complexes par rapport aux ergols liquides et solides conventionnels. La température extrêmement basse de plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro degré Celsius doit être maintenue pour le bon fonctionnement de la fusée. Alors que l’ISRO a également rencontré des difficultés avec le moteur cryogénique auparavant, il a néanmoins réussi à lancer les satellites dans la plupart des cas.

Selon l’Indian Express, le lancement de satellite qui a échoué aujourd’hui était le 14e lancement impliquant une fusée GSLV et trois de ces lancements ont déjà échoué. La fusée utilisée dans la version de lancement Mark-II du GSLV d’aujourd’hui a été utilisée pour la dernière fois avec succès par l’agence spatiale lors du lancement d’un satellite de communication en 2018 et c’était en 2010 lorsque la même fusée a échoué.

Défis avant l’ISRO

Avec l’arriéré de plusieurs missions aggravé par la pandémie de Covid-19, le lancement infructueux du satellite est un gros revers pour l’agence spatiale. Le satellite EOS-03 devait initialement être lancé en mars 2020, mais a été retardé en raison d’un problème technique, puis de la pandémie de Covid-19.

Utilisation du satellite EOS-03

L’un des satellites d’observation de la Terre de nouvelle génération, le lancement d’EOS-03 était extrêmement crucial car il était prévu de fournir des images presque en temps réel d’une grande partie du pays. Les images en temps réel du pays auraient été tout à fait utiles pour prévoir et surveiller les catastrophes naturelles telles que les inondations, les cyclones, ainsi que pour enregistrer des données précises sur la couverture forestière et la couverture végétale du pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.