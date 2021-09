Grosjean à la recherche du prix de la meilleure recrue après avoir raté trois courses · .

La dernière manche de la série IndyCar a vu les débuts les plus attendus d’un récent pilote de Formule 1 sur un ovale depuis que Fernando Alonso a affronté pour la première fois les débuts d’Indianapolis 500 il y a quatre ans.

Romain Grosjean s’est bien acquitté de son initiation au Gateway Motorsports Park, le speedway de deux kilomètres / un mille et un quart de la banlieue de St Louis, Missouri.

C’était quelque chose que Grosjean attendait avec impatience depuis qu’il a d’abord considéré l’IndyCar comme une option pour sa carrière post-Formule 1. Avant d’avoir vu le calendrier 2021, le pilote Haas F1 de l’époque supposait qu’il y avait plus de quatre courses ovales prévues. Cependant, sa volonté d’expérimenter une forme de course différente et potentiellement plus dangereuse a été naturellement tempérée par son accident d’horreur lors du Grand Prix de Bahreïn.

Après avoir conclu un accord pour rejoindre Dale Coyne et Rick Ware en février, Grosjean avait initialement prévu de ne courir que les cours sur route et dans la rue, mais s’est réservé la possibilité de courir à Gateway vers la fin de la saison. Après l’approbation de sa famille et un test ouvert réussi en juillet, il a officiellement ajouté le Gateway 500 du week-end dernier à son ardoise 2021.

Grosjean a abandonné le pilote qu’il pourrait remplacer l’année prochaine. Imiterait-il le succès fulgurant de Nigel Mansell, qui n’a perdu qu’une chance de remporter chaque courte course ovale du calendrier 1993 en raison d’une fracture du cou subie lors d’un accident à Phoenix? Ou courrait-il dans la moitié arrière du peloton, espérant éviter le même sort qu’Alex Zanardi et Takuma Sato qui se sont chacun écrasés lors de leurs débuts sur ovale ?

Sur le papier, ses résultats ne semblaient rien à redire : il s’est qualifié 14e sur 24 voitures et a terminé dans la même position, un tour derrière le vainqueur Josef Newgarden. Pourtant, il y avait encore des éclairs brillants qui suggéraient qu’un top 10 au minimum était possible.

Prenez, par exemple, sa charge fulgurante à travers le terrain après un redémarrage au 77e tour. Il avait été difficile pour Grosjean de s’installer dans un rythme régulier jusqu’à ce point, après quatre avertissements pour accidents signifiant que 40 des 75 premiers tours ont été exécutés sous jaune.

“Nous devons juste continuer à creuser, comme on dit sur l’ovale”, a déclaré l’ingénieur de course de Grosjean, Olivier Boisson, à son pilote à la radio juste avant le redémarrage de la course – Grosjean de retour là où il a commencé la course, en 14e, et sur un train de pneus neuf.

L’ex-pilote de F1 a déjà terminé deux fois deuxième cette annéePour entrer dans le top 10, Grosjean a d’abord dû relever le défi d’un ancien champion de la série et vainqueur de l’Indy 500 à Tony Kanaan. Cela a pris quelques tours, mais Grosjean a pu passer au 84e tour.

Un tour plus tard, Grosjean et Dalton Kellett ont brossé les roues alors qu’ils plongeaient ensemble dans le virage trois. Cela aurait pu être la fin des courses des deux pilotes en un instant. Au lieu de cela, Grosjean vient de dépasser Kellett à la 12e place. Toutes les inquiétudes persistantes concernant la lutte acharnée pour la position après son accident au Grand Prix de Bahreïn appartenaient clairement au passé.

En moins de trois tours, il dépassait Conor Daly, l’un des coureurs ovales les plus sous-estimés de la série. Dans deux autres tours, il s’est hissé dans le top dix en dépassant Jack Harvey. Et puis un tour après avoir dépassé Harvey, Grosjean a dépassé son compatriote recrue Scott McLaughlin, dont le meilleur résultat de la saison jusqu’à présent était sur les arènes de 1,5 mile du Texas Motor Speedway.

Grosjean s’est installé dans une bataille prolongée avec l’ancien vainqueur de l’Indy 500 et champion de la série Ryan Hunter-Reay, l’homme que Grosjean devrait remplacer chez Andretti la saison prochaine selon beaucoup dans le paddock. Cette fois, Hunter-Reay a pu tenir son successeur le plus probable à distance jusqu’à ce qu’il vienne aux stands pour un service de routine.

Les choses auraient pu se terminer par un désastre pour Grosjean au tour 173 sur 260, lorsque sa machine violette numéro 51 a quitté la ligne préférée dans les virages un et deux, dans les billes et à quelques millimètres de la barrière SAFER. Daly, Harvey et Simon Pagenaud ont tous réussi à le dépasser avec aisance.

Cela lui a appris une leçon vitale sur les courses sur ovale par rapport aux courses sur route et sur route : si un pilote manque sa ligne dans un virage sur un parcours routier, il a au moins 10 autres virages pour le rattraper. Si un pilote manque ses repères dans un coin d’un ovale, il a compromis au moins la moitié de son tour en un instant.

Au tour 183, Grosjean a effectué son dernier arrêt au stand prévu, ce qui l’a fait sortir du tour de tête. Il est resté un tour en retard pour le reste de la course, grâce à un avertissement au tour 201 pour l’accident d’Alexander Rossi au deuxième virage.

Alors qu’a pensé l’homme lui-même de terminer sa première course ovale ? « C’était une très, très bonne expérience, se souvient Grosjean. “Nous avons essayé une stratégie qui n’a pas tout à fait fonctionné dans notre sens, donc le résultat final n’est pas aussi bon que notre course, mais nous avions une voiture rapide, nous avons beaucoup appris.”

« J’ai fait quelques erreurs avec des pneus froids et je suis entré dans les billes, mais j’ai pu le sauver et j’ai réussi à faire de bons dépassements. Je suis content de cette première course ovale.

La recrue rivale McLaughlin a bien profité des ovales. Ce fut une course difficile qui a vu plus d’un tiers du peloton abandonner en raison d’accidents ou de pannes mécaniques. Le résultat de Grosjean lui a permis de rester en contact avec McLaughlin, qui a terminé quatrième, pour les honneurs convoités de recrue de l’année. La paire est séparée par 23 points avec jusqu’à 156 points disponibles sur le trio de courses final.

Que ce soit si serré entre McLaughlin et Grosjean avec trois courses à disputer est une surprise. Grosjean a sauté les trois courses ovales précédentes, dont l’Indianapolis 500, la seule course à double points au programme. L’Indy 500 était une occasion manquée pour McLaughlin de mettre potentiellement hors de portée la bataille de la recrue de l’année, que Grosjean dirige ou non Gateway.

McLaughlin, toujours en train de s’acclimater à l’énorme changement des Supercars australiennes aux monoplaces, n’a pas encore enregistré une place parmi les cinq premiers sur un circuit routier. Grosjean semble donc bien placé pour faire pression sur son rival de Penske au classement sur les tours restants.

Le championnat se jouera sur un trio de courses en succession rapide commençant ce week-end sur le parcours routier de Portland. La série passera ensuite à un autre parcours routier, Laguna Seca, que Grosjean a déjà testé, et se terminera dans les rues de Long Beach.

