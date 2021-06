Grosjean aide son ancien coéquipier de F1 Magnussen à faire des débuts surprises en IndyCar · .

Kevin Magnussen s’est tourné vers son ancien coéquipier chez Haas, Romain Grosjean, pour l’aider à préparer ses débuts surprises en IndyCar ce week-end.

McLaren SP a appelé Magnussen pour remplacer Felix Rosenqvist lors de la course de ce week-end à Road America. Rosenqvist a subi une lourde chute lors de la première des deux courses IndyCar à Detroit le week-end dernier et n’a pas encore été autorisé à reprendre la compétition.

Comme Grosjean, Magnussen s’est tourné vers l’Amérique après avoir perdu son pilotage en F1 avec Haas à la fin de l’année dernière. Il court pour Ganassi en IMSA et a remporté une victoire à Detroit le week-end dernier avec son coéquipier Renger van der Zande.

Son arrivée soudaine en IndyCar « ne se compare vraiment à aucune expérience que j’ai eue », a déclaré Magnussen avant les essais de vendredi. « C’est certainement le moins préparé que j’aie jamais été pour participer à une course.

«Ce ne sont pas les meilleures circonstances lorsque vous avez un pilote qui s’est blessé dans un accident. Je pense qu’il se remet très bien.

“Mais quand vous avez une opportunité comme celle-ci, je suis un pilote de course, un passionné, et quand une opportunité se présente d’aller conduire une voiture de course géniale comme une IndyCar, je devais la saisir.”

Magnussen a déclaré que Grosjean, qui a fait ses débuts en IndyCar avec Coyne en avril et a déjà marqué sa première pole position et son premier podium dans la série, lui a donné des indications avant ses débuts.

“La priorité était d’abord de me mettre en forme dans la voiture et de mettre le siège et le volant en marche, tout ça, pour m’assurer que je peux la conduire aujourd’hui”, a déclaré Magnussen.

Grosjean et Magnussen ont été coéquipiers pendant quatre ans “Je suis allé voir Romain hier juste pour traîner un peu et bien sûr nous parlions de ce week-end et de conduire une IndyCar, et il était en fait très serviable et donnait des conseils et juste un peu Je connais les différences évidentes et les plus importantes entre l’IndyCar et la F1.

“Mais je vais avoir une grande équipe derrière moi ce week-end pour me guider à travers ce défi fou, et je suis vraiment ici pour vivre et apprécier et j’espère avoir un bon résultat dimanche. Mais surtout, apprenez et appréciez.

Beaucoup de Magnussen ne connaissent pas la Dallara DW12 qu’il pilotera, mais il a déjà piloté le circuit Road America. “J’ai eu une journée d’essai ici dans le DPi plus tôt dans l’année, j’ai donc vu la piste et vu à quel point c’est cool”, a-t-il déclaré. « C’est une piste très amusante à conduire. Il y a aussi beaucoup d’histoire ici, c’est donc un endroit idéal pour faire de la course.

« L’équipe a pas mal d’expérience et les ingénieurs ont été très bons en me donnant toutes les informations qu’ils pouvaient. J’ai regardé des vidéos, j’ai regardé la course des années précédentes et j’ai juste essayé d’avoir une idée de la façon dont ça se passe.

“Je suis aussi préparé que possible avec les limites du temps, mais ce sera certainement une courbe d’apprentissage abrupte lorsque je monterai dans la voiture pour la première fois cet après-midi.”

