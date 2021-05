Grosjean: Après 5 minutes chez Mercedes, vous voyez pourquoi …

Avant sa démo et son test doués avec Mercedes, Romain Grosjean était à Brackley pour une séance de montage et de familiarisation des sièges où il a immédiatement vu pourquoi les champions du monde de Formule 1 sont si puissants.

Grosjean, ancien pilote Haas qui est passé en Indycar cette année, fera une course en voiture au Grand Prix de France suivi d’un essai privé au Paul Ricard.

S’exprimant sur le podcast Beyond the Grid, Grosjean a déclaré: «Je suis arrivé à l’usine et j’ai été étonné par les installations, la façon dont les gens travaillent autour d’elle. Après cinq minutes chez Mercedes à Brackley, je pouvais facilement comprendre pourquoi c’était l’équipe sportive la plus titrée de l’histoire.

«Trouvez une autre équipe, quel que soit le sport, qui gagne autant que Mercedes. C’est presque impossible. Par conséquent, entrer là-dedans et le voir et le comprendre, c’est très clair.

«Même si cette année, tout le monde aux tests à Bahreïn était comme” Red Bull est plus rapide “, nous y voilà, avec trois courses terminées – Mercedes deux, Red Bull une. C’est la force de cette équipe. Ils n’ont peut-être pas la voiture la plus rapide, mais ils trouveront toujours une solution à ce problème et vous le ressentez lorsque vous y êtes.

Grosjean a conduit pour ce qui était essentiellement deux équipes en F1, à commencer par ses débuts au Grand Prix d’Europe 2009 à Valence avec Renault, qui s’est transformé en Lotus. En 2016, Grosjean a rejoint Haas pour mener l’incursion de l’équipe américaine en F1.

Il a échantillonné la puissance de Mercedes pendant une saison, en 2015, lorsque Lotus est passé de Renault à la tristar.

Quant aux différences flagrantes entre les organisations de F1 qu’il a connues, Grosjean s’est aventuré: «Je dirais que c’est la culture au sommet. Puis à partir de là, le détail est poussé au maximum. Tout le monde essaie vraiment d’obtenir la solution, de trouver la solution pour aller plus vite.

«Évidemment, les installations sont incroyables mais je suppose que de nombreuses équipes peuvent avoir les installations, mais ensuite c’est juste comment vous les utilisez, comment vous les optimisez», a expliqué le Français de 35 ans.