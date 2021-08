Grosjean “avait le rythme” pour s’imposer à Nashville

Au sommaire : Romain Grosjean dit qu’il avait le rythme pour gagner après avoir mené une course d’IndyCar pour la troisième fois le week-end dernier mais en terminant 16e.

Grosjean “avait le rythme” pour gagner à NashvilleRomain Grosjean a déclaré qu’il était assez rapide pour remporter la course IndyCar du week-end dernier à Nashville après s’être qualifié cinquième et en tête de la course, mais a regretté la série de périodes d’avertissement qui ont transformé la course en loterie.

«Nous avions un certain rythme, nous étions là-haut avec les meilleurs gars, nous avons mené quelques tours», a déclaré Grosjean. «Mais avec tous les jaunes dont vous aviez besoin pour avoir de la chance de gagner et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui et pour nous, nous n’avons pas eu de chance.

“C’est donc un peu difficile à digérer parce que nous avions le rythme, nous nous battions aux avant-postes mais nous n’avons pas eu les jaunes dont nous avions besoin.”

Pour leur première fois à une course, mes enfants ont vu mon leader. À quel point cela est cool ???

❤️❤️❤️ — Romain Grosjean (@RGrosjean) 9 août 2021

Les offres des sponsors pour la planche de @Ericsson_Marcus doivent arriver. – Alex Brundle (@AlexBrundle) 9 août 2021

Ils ont finalement construit nos sièges. pic.twitter.com/ksqlzgfs2S – DJ (@Indycardj32) 8 août 2021

Tournez 6 à Road America. C’est ainsi que les pistes de F1 doivent être configurées pour mettre fin au débat constant sur le “dépassement des limites de la piste”, l’herbe verte le fera pour vous, Grip a tendance à descendre de manière alarmante sur l’herbe ! Quelle conception. pic.twitter.com/Swq92lStXS – David Hobbs (@MrDavidHobbs) 8 août 2021

Le chef moteur Taffin quitte l’équipe Alpine F1 (.)

“Une porte-parole a déclaré que le Français était parti d’un commun accord début juillet.”

Ricciardo fait de 2021 l’année la plus difficile de sa carrière (Speedcafe)

“Je pense que c’est la première fois que j’ai toujours trouvé cela difficile. Bien sûr, au fil des ans, vous avez de mauvais week-ends, et même vous pouvez en avoir deux mauvais au trot, mais vous réussissez en quelque sorte là où j’ai l’impression que c’est été définitivement plus mauvais, ou plus ou moins impressionnant que bon.”

Le bidonville sur le circuit abandonné de Formule 1 de Valence (El Pais)

« Aujourd’hui, la somme de 42,9 millions d’euros encore due pour le circuit s’avère la principale pierre d’achoppement du développement. Le groupe d’investissement Atitlan, qui possède une grande partie du terrain, et le fonds britannique Hayfin Capital négocient avec la mairie de Valence le projet devrait aller de l’avant, selon des sources du département de l’urbanisme.”

Arthur Leclerc – Le jeune Monégasque ambitionne de se hisser au sommet du sport automobile (The Paddock Magazine)

“Nous avons eu un début de saison assez difficile, malheureusement, nous n’avons pas eu la meilleure des chances au début. Je veux dire la crevaison à Barcelone, puis nous avons eu plusieurs problèmes techniques dans les courses suivantes, il y a eu quelques erreurs de mon côté aussi, donc c’était loin d’être idéal – disons.”

“La concurrence est féroce mais nous pouvons faire quelque chose de spécial à Berlin”, déclare Sam Bird de Jaguar (Formule E)

“Je suis plus proche du combat pour le titre maintenant que je ne l’étais quand j’étais derrière JEV (Jean-Eric Vergne) avant la finale de la saison quatre. Donc, je suis réconforté et positif à ce sujet.”

Les pilotes de la NASCAR Cup ne sont pas ravis de la course sur route d’Indianapolis (Autoweek)

Ryan Newman : « Étant originaire de South Bend et passant beaucoup de temps à Indy, je préférerais personnellement que ce soit sur la grande piste et non sur la route. Honnêtement, je préférerais que ce soit sur la piste en terre plutôt que sur le cours sur route en plus de cela.”

Décès de Bob Jenkins, la voix légendaire d’Indy 500 : “Il était l’un des nôtres à tous points de vue” (Indianapolis Star)

“Qu’un enfant obsédé par les voitures filant à 200 à l’heure soit finalement la ‘Voix des 500’ et travaille en IndyCar et NASCAR pour ESPN et NBC Sports, a toujours été une merveille pour Jenkins. ‘J’ai toujours été et je suis maintenant un fan de course qui a eu de la chance », a déclaré Jenkins à IndyStar en mai. »

Notes de mise à jour 1.06 de F1 2021 (EA)

“Le patch 1.06 est maintenant disponible sur PC et PlayStation, et arrive très bientôt sur Xbox.”

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Nelson Piquet dépassait brillamment Ayrton Senna pour remporter le premier Grand Prix de Hongrie

