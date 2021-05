Grosjean décroche la première pole position d’IndyCar

Dans le tour d’horizon: Romain Grosjean prendra le départ de la manche IndyCar d’aujourd’hui sur le parcours du Grand Prix d’Indianapolis Motor Speedway depuis la pole position.

En bref

Grosjean remporte la première pole IndyCarGrosjean a vu le double champion d’IndyCar Josef Newgarden et le reste du champ IndyCar élargi de 25 personnes pour prendre sa première pole position à la troisième fois. Le pilote Coyne / Rick Ware, qualifié 7e et 18e pour ses deux premiers départs du championnat le mois dernier, a pris la tête du peloton avec un tour de 1’09.4396.

Il a admis une certaine nervosité à l’idée de mener le peloton pour un départ roulant pour la première fois de sa carrière, 10 ans depuis qu’il a commencé sa campagne de GP2 avec la pole position à Istanbul Park.

Jack Harvey et le vainqueur du premier tour, Alex Palou, partageront la deuxième rangée de la grille, suivis de la recrue Scott McLaughlin et de Conor Daly de Grosjean. Un Will Power furieux a protesté avec son ingénieur de course sur le mur des stands après avoir raté la coupe pour le Fast Six, et partira 12e. Le champion en titre Scott Dixon n’a pas fait mieux en 16e.

Juan Pablo Montoya, de retour dans la série pour la première fois en quatre ans, montera l’arrière du peloton dans la troisième voiture de McLaren SP. Ses deux meilleurs temps au tour ont été supprimés après qu’il a été jugé pour avoir bloqué Palou.

Romain Grosjean, Coyne / Rick Ware, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Romain Grosjean, Coyne / Rick Ware, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Romain Grosjean, Coyne / Rick Ware, Indianapolis Motor Speedway, 2021 Accord de deux ans pour Herta

Herta a déjà gagné une fois cette année.Colton Herta a prolongé son contrat pour conduire pour Andretti au moins jusqu’à la fin de 2023. Il conservera le soutien de Gainbridge.

«Colton a déjà montré tellement de potentiel depuis le peu de temps qu’il est dans la série et avoir un excellent partenaire comme Gainbridge reconnaît et soutient ce potentiel est formidable pour tout le monde», a déclaré Michael Andretti. «Si le début de la saison 2021 est une indication du succès futur du programme des 26 voitures, je pense que nous avons beaucoup à attendre au cours des prochaines années.

Herta est septième du championnat après avoir gagné à Saint-Pétersbourg mais s’être retiré des premier et troisième tours. Il prendra le départ de la course d’aujourd’hui à partir de la huitième place sur la grille.

Chilton rate le Grand Prix d’Indianapolis

IndyCar aurait dû avoir 26 voitures sur la grille ce week-end, mais le pilote de Carlin Max Chilton n’est pas présent après avoir été incapable de se rendre aux États-Unis à temps pour la course. L’équipe prévoit de participer à l’Indianapolis 500 plus tard ce mois-ci.

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

Gracias @ dpkracing1 pour la emotiva sorpresa. Este fin de semana en Bélgica, en el mismo circuito que hace 25 años conseguía el campeonato del mundo de karting, el equipo correrá con la misma decoración de aquel día! Mucha suerte chicos! A por ello 💪💪💪 # karting #FAkart pic.twitter.com/cYq93misrT – Fernando Alonso (@alo_oficial) 14 mai 2021

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Road to Indy ajuste le calendrier 2021 et ajoute un nouveau lieu de finale de la saison (Indy Lights)

<< Suite à l'annonce faite aujourd'hui par les organisateurs de l'Indy Toronto et de l'IndyCar selon laquelle l'événement du 9 au 11 juillet dans les rues de Toronto a été annulé en raison des restrictions actuelles de Covid-19 en Ontario, Andersen Promotions a révisé son calendrier 2021. The Mid-Ohio Sports Car Course accueillera désormais la finale de la saison de Road to Indy du 1er au 3 octobre. "

“ J’ai vu la mort venir ”: Grosjean continue en IndyCar après l’épave de la F1 (The Guardian)

“En IndyCar, c’est beaucoup plus sain. Vous combattez en fait 23 autres pilotes, alors qu’en Formule 1 parce que seul votre coéquipier a la même voiture que vous la plupart du temps, vous ne combattez que ce type.”

Ricciardo pense que la Formule Ford est pertinente pour l’Australie (Speedcafe)

“La meilleure chose pour la Formule Ford est juste de vous sortir d’un kart à pédales et de vous mettre en monoplace. En ce qui concerne l’appui et tous les autres types de techniques que vous apprenez à conduire, comme une voiture de formule avec , Je ne sais pas à quel point il est pertinent de suivre le chemin Piastri et les F3, F2. “

En ce jour en F1

De Angelis, double vainqueur de la F1, a perdu la vie aujourd’hui en 1986

