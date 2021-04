Grosjean fait face à la tâche la plus difficile des recrues All-Star d’IndyCar · .

IndyCar a attiré une liste de recrues que tout championnat envierait pour sa saison 2021, qui commence en Alabama ce week-end.

«Je pense que c’est phénoménal», déclare Scott McLaughlin, qui rejoint Jimmie Johnson et Romain Grosjean sur la grille cette année. “C’est fou. Très excitant.

«Quelqu’un a publié un très bon tweet que la classe recrue où c’est comme un triple champion de Supercar, sept fois champion de NASCAR, puis un gars qui est un vétéran de la Formule 1 lors de sa première saison en IndyCar. Cela montre simplement ce qu’est IndyCar en ce moment. C’est une période passionnante pour la catégorie. »

Attirer la star de NASCAR Johnson, dont la septième victoire au titre il y a cinq ans l’a vu égaler Richard Petty et Dale Earnhardt en tant que pilote le plus titré du sport, est un coup d’État particulier pour le championnat. IndyCar a longtemps été dans l’ombre des courses de stock car sur le marché américain.

Johnson apparaîtra dans une machine Ganassi portant son numéro familier 48 aux tournées de route et de rue uniquement. Malgré sa gigantesque expérience de la course ovale, le vétéran de près de 700 courses NASCAR évite pour le moment les trois speedways d’IndyCar pour des raisons de sécurité.

McLaughlin disputera la saison complète dans une quatrième Penske.Cependant, suite à l’introduction de l’Aeroscreen l’année dernière, il a indiqué que cela pourrait changer à l’avenir. Johnson a déclaré qu’il avait «un rêve d’enfance de devenir pilote d’IndyCar», mais «mes opportunités m’ont emmené ailleurs», de sorte que l’attrait de l’Indianapolis 500 pourrait, avec le temps, s’avérer trop fort pour résister. En attendant, Tony Kanaan pédale sa machine sur les ovales.

L’autre converti d’IndyCar, McLaughlin, 27 ans, arrive avec trois titres consécutifs de Supercars australiens à son actif. Il avait déjà eu la chance de plonger son orteil dans l’eau avec Penske lors de la dernière manche de la saison dernière et de disputer les 17 manches.

Alors que les déménagements IndyCar de Johnson et McLaughlin sont en préparation depuis un certain temps, Grosjean n’a appris qu’à la fin de l’année dernière que ses services ne seraient plus nécessaires à Haas. Bien qu’il soit loin d’être le premier pilote à s’être tourné vers l’IndyCar car il n’a plus d’options en F1, il anticipe également avec impatience la chance de remporter sa première victoire en monoplace depuis près d’une décennie.

Grosjean, cependant, a un combat plus difficile que McLaughlin ou Johnson. Ils ont débarqué des disques de prune chez les équipes puissantes d’IndyCar. Depuis l’introduction du châssis DW12 actuel en 2012, la victoire au titre de Ryan Hunter-Reay cette année-là était la seule remportée par un pilote extérieur à Penske et Ganassi.

Fittipaldi conduira la voiture de Grosjean sur les ovales La paire d’étain-top a des listes de coéquipiers de haut niveau avec lesquels échanger des notes. McLaughlin rejoint la formidable formation de champions de Penske: Josef Newgarden, Will Power et Simon Pagenuad. Johnson travaillera avec le six fois champion en titre Scott Dixon, tandis que l’équipage de Ganassi est soutenu par Alex Palou, qui a impressionné lors de sa première saison l’année dernière, et l’ancien pilote de F1 Marcus Ericsson.

L’équipe Coyne de Grosjean partage ses efforts entre sa voiture dirigée par Rick Ware et une entrée à plein temps pour Ed Jones soutenu par Vasser-Sullivan. Alors que Coyne a remporté des courses dans le passé, plus récemment avec Sébastien Bourdais en 2018, et que les victoires en IndyCar sont partagées plus équitablement entre les équipes qu’elles ne le sont en F1, Grosjean n’est pas entré dans une équipe qui peut s’attendre à être des prétendants réguliers pour la victoire.

Il est clair que Grosjean voit cela comme une année d’essai pour découvrir si IndyCar est quelque chose dans lequel il souhaite s’engager à plus long terme. Il a une jeune famille, qui vient de le voir survivre à l’un des accidents de F1 les plus choquants de ces dernières saisons, et il peut ne pas vouloir s’engager à courir de l’autre côté de l’Atlantique dans une série encore plus risquée que la F1.

Cela dit, avant son crash à Bahreïn, Grosjean envisageait déjà la possibilité non seulement de courir en IndyCar, mais aussi de prendre les ovales. Avec seulement quatre des 17 courses de cette année se déroulant sur des ovales, les risques encourus ont sans doute diminué, bien que trois de ces manches se déroulent sur les superspeedways extrêmement rapides du Texas et d’Indianapolis. Dans l’état actuel des choses, Pietro Fittipaldi le remplacera lors de ces courses, bien que Grosjean envisage déjà de participer à la course à Gateway.

Indépendamment de l’équipement à leur disposition, les trois nouveaux venus sont sur le point de découvrir à quel point IndyCar est compétitive. Le très coté Felix Rosenqvist, un autre arrivé récent d’Europe, a mis deux ans à s’imposer à ce niveau à Ganassi.

«J’aurais aimé pouvoir me parler maintenant en 1919», dit-il à propos de ses débuts. «C’est une série difficile. Je n’ai rien fait d’autre d’aussi difficile. Je sais que beaucoup d’autres personnes issues de la F1 disent la même chose.

IndyCar n’est pas aussi simple que cela puisse paraître, dit Rosenqvist «Vous le regardez de l’extérieur, vous pensez que ça va être comme une forme plus simple de course. Mais la simplicité est en fait ce qui rend les choses difficiles. Il n’y a pas grand-chose à faire sur les voitures. Les pistes sont assez rudes et brutales physiquement et sur les voitures. Du point de vue du style de conduite, c’est assez brut.

«En venant de la F1, pour Romain, ou Jimmie en NASCAR, je pense que ça va être très différent et très dur. Mais je les crois tous, ce sont des gagnants. Ils finiront par le comprendre. Je pense que même Romain a également semblé très rapide lors des tests.

Les changements ne s’arrêtent pas aux différences physiques entre les voitures. Les règles américaines des courses automobiles sont subtilement mais significativement différentes de celles auxquelles Grosjean est habitué.

«Toute la partie course est super différente avec le jaune [flags]. Nous n’avons pas de drapeaux bleus, vous devez prendre en compte tout le trafic. C’est une chose importante que j’ai dû apprendre en arrivant ici en 19.

Rosenqvist est passé de Ganassi à McLaren SP pour sa troisième année en IndyCar. C’est la deuxième année de l’alliance entre l’équipe de F1 et l’ancienne équipe Schmidt-Peterson IndyCar. Bien qu’ils n’aient pas réussi à gagner une course l’an dernier, ils ont marqué trois deuxièmes places et une pole position, et ont conduit Patricio O’Ward à une impressionnante quatrième place au classement. O’Ward a de grandes attentes quant à ce que l’équipe peut faire au cours de sa deuxième année.

«L’année dernière a été une année tellement étrange, pas seulement pour le sport automobile, mais seulement dans la vie en général», dit-il. «Il fallait être très flexible avec les horaires.

Dixon et Johnson ont 13 titres américains majeurs entre eux. «L’année dernière était en fait la première année, en particulier McLaren, avait une idée de ce qu’est IndyCar et où vous pouvez gagner ou perdre beaucoup de temps. Je pense que c’est là que j’espère que cette année nous verrons de grandes améliorations, car pour être tout à fait honnête avec vous, l’année dernière, nous avons couru avec des voitures 2019. Il n’y avait rien de différent. C’était identique à ce que l’équipe avait appris en 2019. »

Curieusement, McLaren SP a été vu courir des râteaux aérodynamiques de style F1 sur leur châssis Dallara prescrit lors des tests, alors qu’ils cherchaient à briser l’hégémonie Penske-Ganassi en IndyCar.

«Je suis convaincu que tous ces gars derrière l’ordinateur effectuent toutes les analyses et les développements – cela peut être un parcours sur route, un parcours de rue, une super-vitesse pour la traînée, l’aéro, quoi que ce soit – je me sens comme dans cette saison morte. ils avaient une direction et ils avaient une image plus claire de l’endroit où ils devaient travailler, où travailler ou voir où il y avait des améliorations massives à apporter », dit O’Ward.

«J’espère que cette année, nous allons le voir. Je ne sais pas quoi dire car je ne vois pas tout ce qui se passe dans les coulisses. Mais je sais qu’il y a eu beaucoup de travail acharné et d’essayer de trouver tout ce qu’ils pouvaient pour que les voitures roulent mieux, me simplifier la vie, puis c’est à mon tour de renvoyer les résultats cette année.

Newgarden veut que son titre revienne à DixonDans la saison 2020 fortement perturbée, Dixon a pris une avance précoce mais l’a vu réduire par Newgarden au fur et à mesure que l’année avançait. Le total final de 537 points de Dixon en 14 courses l’a vu battre Newgarden par 16 – mais le pilote Penske a pris 117 points sur lui au cours des six derniers tours.

Alors que Dixon a peut-être bénéficié d’un léger avantage concurrentiel de son moteur Honda – notamment à Indianapolis, où il n’a pas eu la chance de ne pas gagner – Newgarden pense que Chevrolet s’est rapproché pendant la saison morte. «Cela semble beaucoup plus même cette année», a-t-il déclaré après avoir testé le célèbre ovale la semaine dernière.

«Quelqu’un pourrait évidemment avoir des kilomètres d’avance au moment où nous arrivons au mois de mai. C’est possible. Mais je dirais que ça a l’air beaucoup plus même maintenant que là où nous en étions l’an dernier.

«Nous sommes tous enthousiastes à ce sujet. Je pense que Chevrolet a fait un excellent travail. Cela va fournir un spectacle intéressant pour tout le monde.

IndyCar pourrait bien être à nouveau le spectacle Penske et Ganassi. Mais entre leurs nouveaux pilotes vedettes, une signature internationale intrigante et la puissance montante de McLaren SP, le décor est planté pour une autre saison passionnante.

Calendrier IndyCar 2021

RoundEventCircuitDateType1Grand Prix de l’AlabamaBarber Motorsport Park18 / 04 / 2021Road2Grand Prix de Saint-PétersbourgSt. Pétersbourg25 / 04 / 2021Street3Texas 300Texas Motor Speedway01 / 05 / 2021Oval4Texas 375Texas Motor Speedway02 / 05 / 2021Oval5Indianapolis Grand PrixIndianapolis Grand Prix circuit15 / 05 / 2021Route6Indianapolis 500Indianapolis Motor Speedway30 / 05 / 2021Oval5Indianapolis Grand PrixIndianapolis Grand Prix circuit15 / 05 / 2021Road6Indianapolis 500Indianapolis Motor Speedway30 / 05 / 2021Oval5Indianapolis Grand PrixIndianapolis Grand Prix circuit15 / 05 / 2021Road6Indianapolis 500Indianapolis Motor Speedway30 / 05 / 2021Oval5Indianapolis Grand PrixIndianapolis Grand Prix circuit15 / 05 / 2021Road6Indianapolis 500Indianapolis Motor Speedway30 / 05 / 2021Oval5Indianapolis Grand PrixIndianapolis Grand Prix circuit15 / 05 / 2021Road6Indianapolis 500Indianapolis Motor Speedway30 / 05 / 2021Route Grand Prix d’Indianapolis 06 / 2021Street9Road America Grand PrixRoad America20 / 06 / 2021Road10Indy 200Mid-Ohio04 / 07 / 2021Road11Indy TorontoToronto11 / 07 / 2021Street12Nashville Grand PrixNashville08 / 08 / 2021Street13IndianapolisIndianapolis Grand Prix circuit14 / 08 / 2021Route du Grand Prix d’Indianapolis14 / 08 / 2021Grand Prix de Portland MontereyLaguna Seca19 / 09 / 2021Route17Grand Prix de Long BeachLong Beach26 / 09 / 2021Route

La pandémie a forcé IndyCar à réduire son calendrier à seulement 14 courses l’année dernière, dont la plupart se sont déroulées dans le Midwest. Les effets de Covid-19, qui a tué plus de personnes en Amérique que partout ailleurs, peuvent encore être vus dans son calendrier révisé d’IndyCar pour 2021, qui comprend une visite supplémentaire sur le parcours routier d’Indianapolis au second semestre.

La seule piste de rue qu’IndyCar a visitée la saison dernière était Saint-Pétersbourg. Il reviendra sur le site de Floride la semaine prochaine, après avoir reporté ce qui aurait été l’ouverture de la saison. La course de Long Beach a été reculée beaucoup plus loin et a maintenant un créneau de septembre très inhabituel qui clôturera la saison.

Une nouvelle course dans les rues de Nashville rejoindra le calendrier en août. Cependant, les courses ovales, qui ont eu du mal à éloigner les foules de la pièce maîtresse du «500», ont chuté à seulement quatre, y compris un double en-tête au Texas.

