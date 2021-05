Grosjean: La vie n’est pas gratuite, il faut la vivre

Romain Grosjean a regardé la mort en face cette nuit de novembre avant de quitter le Haas flamboyant, qui a horriblement heurté les barrières lors du premier tour du Grand Prix de Bahreïn 2020.

Après son évasion déchirante, le crash qui a mis fin à sa carrière en F1 plus tôt que prévu, il a affronté les images de cette nuit à Sakhir, s’ouvrant dans une interview révélatrice sur le podcast Beyond the Grid.

Cette nuit-là, le monde a été témoin d’un miracle et bien que beaucoup ait été écrit à ce sujet depuis, parlant à l’animateur Tom Clarkson, Grosjean a maintenant révélé comment sa famille a affronté l’expérience de mort imminente qu’ils ont vue en direct à la télévision ce jour-là: beaucoup de questions. Je l’ai regardé avec mes enfants, avec ma femme. Je peux en parler très ouvertement.

«J’ai travaillé avec un psychologue par la suite, juste pour m’assurer qu’il n’y avait pas de flashbacks, de cauchemars ou quoi que ce soit de mauvais en découlant. J’ai eu quelques flashbacks et une phase de l’accident que j’avais besoin de comprendre, de traverser avec mon psychologue.

«L’un était assez tôt le matin, à 6 heures du matin, et mon fils m’a réveillé. Et l’autre, c’était quand j’allais me faire opérer les mains à Genève, être endormi (avec anesthésie), donc je suppose que tous les ingrédients étaient là pour ne pas vous faire sentir bien et vous rappeler à quoi ressemblait l’hôpital de Bahreïn depuis le lit. .

«Ce sont les deux flashbacks que j’ai eu. Depuis, je n’ai jamais fait de cauchemar. Je peux regarder [the crash] sans aucun problème, je peux en parler sans aucun problème. Oui, vous savez que ma main n’est pas géniale – je ne peux pas aller au soleil, je dois faire attention aux températures froides, aux températures chaudes et ainsi de suite. Mais ça marche aussi. Je peux jouer avec mes enfants, je peux toujours construire des Lego, et c’est ce qui compte.

À la suite de l’accident, Grosjean a depuis quitté la F1 et exerce désormais son métier en Indycar, se concentrant pour le moment sur les parcours routiers. Cependant, l’épisode de cette nuit a inspiré le Français comme jamais auparavant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était plus heureux après avoir survécu, Grosjean a répondu: «100% et je peux paraître fou, mais laissez-moi vous expliquer. Chaque jour que je vis depuis, c’est comme un jour bonus. J’étais si près de ne plus être ici que cela vous fait réaliser à quel point la vie est belle.

«Oui, vous savez que vous pouvez avoir de petits problèmes ici et là – un vol de correspondance étant annulé ou en train de perdre du temps, des choses sur lesquelles vous vous plaindriez, et je m’en plaindrai encore un peu. Mais aussi chaque matin je me réveille, j’ai besoin d’enlever mes gants en silicone et de mettre de la crème sur mes mains, et je me souviens que je suis vivant, je suis là. Je peux jouer avec mes enfants, je peux recommencer la course, j’ai ma charmante femme à côté de moi.

«Je suis plus heureux dans la vie, simplement parce que j’ai réalisé à quel point la vie est belle même avec ses problèmes. Ce serait assez ennuyeux si nous n’avions aucun problème dans la vie. C’est assez fou de penser que je devais être si près de ne plus être ici pour me rendre compte que la vie n’est pas libre, elle doit être vécue », a ajouté Grosjean.

Excellent podcast et mérite une écoute complète ici >>>