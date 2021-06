Grosjean manque de peu la deuxième pole IndyCar

in

Romain Grosjean a failli remporter sa deuxième pole position en IndyCar à Detroit, se qualifiant en P3 derrière Pato O’Ward et Alex Rossi.

Depuis qu’il a été abandonné Haas à la fin de la saison 2020, Grosjean a rejoint la grille IndyCar, au volant de Dale Coyne Racing, et a fait un excellent début de vie dans la série.

Après deux premières courses solides, il s’est vraiment imposé à Indianapolis, remportant la pole position avant de rater de peu la victoire, terminant la course en P2.

Après n’avoir pas participé à la célèbre course ovale du circuit, il est revenu pour le Grand Prix de Détroit, et a fait un bon début de week-end en qualifications.

Il ne pouvait pas tout à fait répéter ses exploits d’Indianapolis et prendre une autre pole, mais il n’était pas trop loin.

70 tours aujourd’hui dans le @DetroitGP. @PatricioOWard et @AlexanderRossi sont au premier rang. La grille de départ de la course d’aujourd’hui. La couverture commence à 2P ET sur @NBC. #INDYCAR pic.twitter.com/WgbtAr13BD – IndyCar sur NBC (@IndyCaronNBC) 12 juin 2021

Le système utilisé pour les qualifications est que la grille est divisée en deux groupes, et les six premiers de chacun d’entre eux se qualifient pour une fusillade finale.

Grosjean a confortablement réussi à se qualifier pour cette fusillade, prenant la deuxième place dans son groupe, n’étant battu que par son ancien collègue de F1, Rossi.

Il a ensuite brièvement pris la première place au début de la séance qui a suivi, en allumant rapidement les pneus plus tendres, mais une fois de plus Rossi est allé plus vite que lui, tandis que Pato O’Ward de McLaren les a battus tous les deux pour remporter la pole position.

C’était néanmoins une excellente séance pour Grosjean, confortablement le plus rapide des rookies et loin devant ses coéquipiers.

Il visera à enchaîner avec sa première victoire dans la série dans l’une des deux courses qui suivront sur le circuit de Detroit.

