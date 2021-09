Grosjean rejoint Andretti pour la deuxième saison en IndyCar · .

Romain Grosjean passera à Andretti pour sa deuxième saison en IndyCar l’année prochaine, a annoncé l’équipe.

Il quittera l’équipe Coyne/Rick Ware avec laquelle il a fait ses débuts dans la série cette année.

Andretti a confirmé que Grosjean reprendra la voiture numéro 28 dans laquelle Ryan Hunter-Reay prendra son dernier départ ce week-end.

L’équipe n’a pas annoncé si Grosjean participera à chaque manche du championnat de l’année prochaine. Il n’a pas participé aux trois premières courses sur les ovales de superspeedway d’IndyCar cette année – la double tête au Texas Motor Speedway et à l’Indianapolis 500. Cependant, il a fait ses débuts sur ovale sur le circuit Gateway à basse vitesse en août.

Le calendrier IndyCar de l’année prochaine comprend cinq courses sur des ovales : une au Texas et à Indianapolis, plus un retour à Gateway et un double à l’Iowa, un autre ovale court.

Grosjean a déclaré que c’était un “grand honneur” de rejoindre la plus grande équipe Andretti, où il sera associé à Colton Herta, Alexander Rossi et un quatrième pilote à confirmer.

“Tout le monde dans le monde du sport automobile connaît le nom d’Andretti”, a-t-il déclaré. « Je suis super heureux et fier de courir avec l’équipe.

“Je tiens également à remercier Dale Coyne Racing de m’avoir donné l’opportunité de rejoindre l’IndyCar”, a ajouté Grosjean. “J’ai tellement aimé la course et cela m’a donné le changement aujourd’hui de courir avec l’une des équipes les plus compétitives et les meilleures au monde.”

Le PDG et président de l’équipe, Michael Andretti, a déclaré que Grosjean « avait déjà un CV impressionnant avant de venir en IndyCar et regarder ce qu’il a pu faire au cours de sa saison recrue ici a été pour le moins excitant.

“Sa vaste expérience du sport automobile sera bénéfique pour l’équipe aux côtés de notre équipe de pilotes 2022 déjà solide.”

